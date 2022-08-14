韋恩的食農生活

知名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」6月在台灣才因為驗出台灣禁用的環氧乙烷而回收，而日前也因為同樣問題而遭新加坡、歐洲等國下架多批產品。食藥署經盤點國際警訊，再對比輸入紀錄，再度發現進口台灣的產品中有5項產品受影響，業者即日起將45萬杯、6萬公斤冰淇淋進行預防性暫停販售，這次卻疑似是因為香草精被環氧乙烷汙染而導致。早在去年2021年12月，另一知名巧克力品牌GODIVA的冰淇淋，也因為使用的刺槐豆膠檢出環氧乙烷，在台灣宣布產品自主回收。

國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）再傳部份產品被驗出含有環氧乙烷（ethylene oxide），目前新加坡食品局、比利時聯邦食品安全局已接連下架相關產品。（法新社）

什麼是環氧乙烷？

環氧乙烷是一種農藥或滅菌劑，依台灣法規規定，並不是一種合法的食品添加物，國內也沒有核准作為農藥使用，因此不得在食品中檢出，無論進口產品或本地產品都相同。但是環氧乙烷是美國允許殘留、歐盟禁用、而我們台灣仍不得檢出的物質，所以這也是一個好例子說明，食品法規依國家之別而略有不同是很常碰到的事。

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環氧乙烷很危險嗎？

環氧乙烷雖被認定是世界癌症研究中心（IARC）分類為第一類人體致癌物，但是冰淇淋中殘留量目前不得而知，依照刺槐豆膠添加量來計算殘留可能很微量，而環氧乙烷是具揮發性的氣體，在產品中數個月內就會揮發掉。

環氧乙烷最大的用途是做為原料用於製造乙二醇用（一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質）。同時它也可以做為消毒、滅菌用，因為它氣態易於穿透的特性，特別適用於一些怕濕或怕高溫的東西進行滅菌。所以一些醫療器材如橡膠管、導管、內視鏡光纖或甚至現在大量使用的新冠病毒檢驗組的抹片都是使用環氧乙烷進行消毒的。

環氧乙烷為何被歐盟禁用？

環氧乙烷如果長期大量暴露會有一些健康危害，比如說產生對黏膜的刺激性或是危害神經系統，而且近年來認為環氧乙烷致癌的證據越來越多，因此國際癌症研究協會（IARC）將環氧乙烷列為第一類致癌物，對人體致癌有足夠證據。因此歐盟自2005年起開始於食品中禁用環氧乙烷，並將偵測的標準訂為0.02-0.1 ppm。2020起，由於歐盟發現數批的印度產芝麻環氧乙烷殘留量過高，甚至超過偵測標準的數千倍，因此展開大規模的監測，因此食品召回案件曾席捲整個歐洲大陸，涉及包括奧地利、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利等近20個國家。而歐盟也對刺槐豆膠相關製品進行檢查，在數百件的抽驗中，發現有近三分之一的冰淇淋是超標的。像今年8月，雀巢的雪糕（Milkybar Mini Multipack Ice Cream, Nuii Salted Caramel Ice Cream）就有數批都被檢測到含有環氧乙烷，因此產品也被廠商召回。大約同時，愛爾蘭食品安全局也宣布，越南知名泡麵「好好」（Hao Hao）與Good兩款泡麵因含有環氧乙烷而被召回。自2020到2021，歐盟大約就有超過500件環氧乙烷相關的食品召回事件，值得我們關注。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】哈根達斯污染環氧乙烷 45萬杯、6萬公斤產品即起停售

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