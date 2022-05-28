韋恩的食農生活》 兒童接種新冠疫苗與提高保護力的懶人包

有兒童疫苗該打就去打，但是疫苗非萬能，配合現在遠距在家上課的狀態，也要做好其他防疫措施，比如說調整自己的飲食健康、做好洗手、消毒，讓自己保持在最佳保護力的狀態。

韋恩的食農生活

近來因為媒體有報導一些兒童因為中了新冠病毒後出現腦炎的情形，所以對於該不該讓家中兒童接種新冠疫苗這件事，又變成家長群組中熱烈爭議的問題。因為我們家有在小朋友的班級中擔任委員，所以了解很多爸媽的顧慮與心聲，也因此多去查了一些資料，所以特地跟大家分享一下。

韋恩目前的心得是有兒童疫苗該打就去打，但是疫苗非萬能，配合現在遠距在家上課的狀態，也要做好其他防疫措施，比如說調整自己的飲食健康、做好洗手、消毒，讓自己保持在最佳保護力的狀態。

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在第一波開放兒童施打莫德納時，韋恩就有讓小朋友選擇在學校打，當時發現同班之中選擇施打莫德納的人並不多，所以打時不用排隊，幾乎是到了就打。應該是很多家長在觀望等待兒童用BNT抵台，果然現在兒童用BNT到台灣開打之後，就變成大排長龍也未必立即打得到的狀況。

疫苗非萬能，配合現在遠距在家上課的狀態，也要做好其他防疫措施。（EPA）

兒童打莫德納與兒童用BNT有什麼不一樣?

（圖：韋恩的食農生活）

兒童用BNT 疫苗：劑量為10 微克，是成人劑量的三分之一 開放5-11歲兒童施打。

兒童打莫德納疫苗：劑量為50 微克，是成人劑量的二分之一 開放6-11歲兒童施打

效果比較

專家（聯安診所心臟內科施奕仲醫師）說，兩者學理上都是屬於 mRNA 疫苗，並沒有太大的差異，雖然莫德納疫苗副作用可能較強，但抗體生成濃度較高且撐得比其他廠牌疫苗還要久。

副作用比較

這兩者其實副作用接近，通常都屬於輕微，包含接種部位的疼痛、腫脹和發紅比較常見。而家長們最擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重副作用，目前台灣在12-17歲施打BNT疫苗時，嚴重副作用「心肌炎」機率不高。目前在接種BNT兒童疫苗後，僅有少數疑似案件，症狀輕微，且較青少年族群少。

實際狀況

綜合以上判斷，而且韋恩看國一的姐姐打起來也沒什麼副作用，就決心讓小四的弟弟打莫德納，結果打起來只有讓緊張大師的弟弟在學校現場表演了一下緊張不安的內心戲外，其他只有輕微的傷口疼痛而已，什麼發燒等等的完全沒遇到，真是令人鬆了一口氣。

幫助免疫力的食物營養

（圖：韋恩的食農生活）

其實打完疫苗也不能鬆懈，該做的防疫行動如戴口罩，勤洗手，搭配酒精等消毒用品一樣也不能少。尤其是健康的飲食營養，更是打造體內抵抗力的第一環，有很多與免疫力的微量營養，特別容易被人疏忽，請大家要注意攝取:

抗氧化物（維生素C、維生素E、穀胱甘肽）

新冠病毒對身體一大傷害其實是會引起體內的免疫風暴，造成體內免疫大亂，讓很多正常的細胞反而受到體內強烈的免疫發炎反應所傷害。而經過營養研究顯示，體內異常的發炎反應可以藉由體內的抗氧化物加以減緩，降低其破壞性，早在2019年，新冠肺炎剛起時，就有許多學者以冠狀病毒為例，判斷維生素C、維生素E、穀胱甘肽等抗氧化劑有這樣的效果。目前以疫情期間，外帶、送餐很普遍的情況下，新鮮蔬果的攝取量感覺大幅下降，大家要特別注意攝取。

攝取來源：新鮮蔬果（維生素C），堅果（維生素E），蘆筍、酪梨、花椰菜（穀胱甘肽）等營養的食物。

鋅

講到鋅，其實大家第一聯想的是男性會想吃牡蠣補充的食物啦，其實鋅的功能不只是男性功能，其實鋅是身體所必需的重要礦物質，參與身體的多種生理作用，身體有超過300 種酶的合成，都需要鋅的幫助。鋅參與了細胞的生長發育，而且還輔助身體的能量代謝，特別與免疫非常相關，鋅可以可以加強自體抵抗力，抵擋外來病菌、病毒等。在近期的一些研究中發現，鋅擁有可以阻止冠狀病毒增生所不可或缺的RNA複製酶的作用，所以是對保護力非常重要、但是又常被大眾忽視的一環。

根據調查，台灣的兒童攝取鋅不足的情形很普遍，實在令人擔心。根據一項林口長庚醫院兒童胃腸科榮獲刊登於國際醫學期刊Nutrients的研究顯示。台灣有高達4成的年輕兒童缺乏微量元素鋅，而這與兒童有近7成的偏食習慣有關。偏食容易導致兒童營養不均衡，缺乏鋅特別又容易使食慾減低，這就會造成兒童在營養與偏食之間的惡性循環，爸媽不得不多加注意。

攝取來源：海鮮、紅肉、穀類、豆類。

維生素D

大家普遍對維生素D的認識是對骨骼健康有關，可以幫助鈣質的吸收。但是其實維生素D也具有免疫調節作用，可以幫助於抵抗呼吸道感染。美國過敏與傳染病研究所（NIAID）所長、白宮防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）也公開說：缺乏維生素D，會影響身體抵抗感染的能力。最近有許多研究顯示，維生素D可能與感染新冠肺炎的風險及感染嚴重程度有關，因為維生素D可以減輕發炎的反應，因此可能有助於減緩新冠病毒在肺部產生細胞激素的風暴。

維生素D又叫做陽光維他命，也就是曬太陽就可以在皮膚裡合成，台灣地處亞熱帶，日照充足，正常人每日在未保護（沒有衣服遮蔽，也沒有塗抹防曬）的情況下，讓臉、手臂或腿曬10分鐘並且從飲食中補充應該就足夠。但是其實國人缺乏維生素D的情況也很普遍。尤其以青少年來說，90.3%有維生素D不足的現象，而其中更有51%是維生素D缺乏的程度，這與台灣人愛白、怕曬、愛室內活動有關。最近因為疫情的關係，大量人被迫居家上班，小朋友在家遠距教學，只怕這缺乏日曬的情況會更嚴重。

飲食攝取來源：海魚、乳製品、雞蛋、動物內臟。

益生菌

益生菌是近來討論新冠疫情下補充品的大熱門，益生菌其實有許多菌種研究可以調整免疫、降低過敏、阻斷體內發炎反應、下降發炎性的細胞激素的作用。近來還有許多研究益生菌與長新冠（新冠復原）時常出現的腦霧的相關性，因為益生菌據信可以透過腸腦軸線的關係，調節腦部與神經的反應，清除在腸道累積的毒素。畢竟腸道是體內最大的黏膜組織，維持腸道黏膜的健全對預防感染很重要，而體內70%的免疫細胞位於腸道，所以對免疫的正常運作也非常重要。所以日本才會依據良好腸道菌相降低新冠肺炎死亡率的研究，提倡用腸活擊退疫情。

攝取來源：補充高纖食物、發酵乳製品、發酵蔬菜。

結論

面對疫情爸媽們真是辛苦了，因為除了擔心自己，也擔心小孩染疫，小朋友如果居家更是麻煩，工作與家庭兩頭燒，目前韋恩更看到很多朋友的家庭疑似是小朋友從學校帶病毒回家，造成全家感染的。所以現在我們能做好的防疫，還是做好打疫苗，同時提升自身的體力與抵抗力，才能確保家人平安。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】〈兒童接種新冠疫苗與提高保護力的懶人包〉

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