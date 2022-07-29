腦部功能往往是在不知不覺中漸漸退化，患者本身可能不易察覺。若觀察到家人、長輩有行為改變、記憶力變差、反應變慢等狀況，應盡快就醫檢查，不能視為單純的老化而置之不理。

「女兒呀，你有看到我的手機嗎？」王女士問。

「你剛剛放進皮包了呀。」女兒說。

「對耶，竟然會忘記。」王女士拍拍額頭說。

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「你好像越來越健忘，而且反應變得比較慢。」女兒說，「應該要做個檢查。」

我們的腦部負責掌管全身，可說是人體最重要的器官，但是腦部功能可能會逐漸退化。彰化基督教醫院神經醫學部張凱茗醫師指出，日常生活中有許多因素可能加快腦部退化的速度，像是大家常聽到過度勞累或高壓的生活，可能會影響腦部功能，甚至導致自律神經失調。雖然我們沒辦法用意識去管控自律神經，但自律神經一樣是透過大腦來調節。自律神經失調的症狀非常複雜，包括沒有辦法專心，身體出現疼痛、麻等症狀。

長期高壓過勞的腦部有點像電腦的中央處理器CPU長期過量使用，而出現故障或效能低落，張凱茗醫師說，雖然可以運作但運轉速度變慢，患者可能覺得「好像變笨了？怎麼沒辦法處理原本可以順利完成的事情？」

所謂的「大腦年齡」就是使用一個客觀的測驗，去了解現在大腦大概處於怎麼樣的狀態，張凱茗醫師解釋，大腦功能可以分成很多面向，例如記憶力、專注力等。隨著年齡增長，記憶力與專注力會越來越退化，一般而言大腦功能在20至30歲是最好的狀態，過了30歲之後大腦功能將漸漸退化，所以會有大腦年齡的概念。

大腦年齡在某個年齡時，腦部在記憶力或是專注力會有一定的表現，張凱茗醫師說，腦年齡測驗的結果可能會超出或低於這個年齡層該有的表現。

如果測驗發現腦年齡比實際年齡高，可能代表現在的腦部功能比同年齡、同教育程度的人更不好，張凱茗醫師說，腦部功能不好的原因可能是腦部退化、腦部創傷或腦部發炎等。

除了高壓、過勞之外，抽菸、飲酒過量也會加速腦部老化，張凱茗醫師提醒，較少社交、較少閱讀與較少思考的人，其腦年齡可能也會比實際年齡要來得高。

腦部保養重點提醒

想要維護腦部健康，請務必趨吉避凶，張凱茗醫師說，「趨吉」的意思就是要多動腦，包括下棋、打牌、打麻將都可以。平時要多點人際互動，包括社交、對話，都是對腦部的訓練。

要多社會參與，比如做志工、參加社團或宗教活動，張凱茗醫師說，社會參與也會讓我們的腦部處在比較愉悅、比較多互動的狀態。

「避凶」的部分，就是去調整控制一些危險因子，張凱茗醫師說，例如三高，高血壓、高血糖、高膽固醇的狀況，還有憂鬱症，憂鬱症會讓我們的腦年齡比實際年齡更高，必須積極治療。

定期測驗腦年齡，掌握腦部健康狀態

一般而言，建議65歲以上的長者，最好能夠定期做腦年齡測驗。張凱茗醫師說，除了年齡本身，如果主觀上感受到自己的改變，好比最近幾個月覺得反應、專注力、記憶力不好，尤其持續達6個月以上，就會認為腦部可能有狀況、腦年齡可能有變化，要接受進一步測驗。

張凱茗醫師說，目前已有一些可以測驗腦年齡的工具，例如CogMate腦年齡測驗，其完整版本CBB，有30篇以上的國外論文，在一些系統性回顧也顯示具有一定的預測力，能夠回推腦年齡。

CogMate腦年齡測驗類似撲克牌遊戲，遊戲規則不難，張凱茗醫師解說：

第一項是測「反應速度」，遊戲會自動翻牌，當看到翻牌的時候，要立刻按「是」。

第二項是測「注意力」，遊戲會詢問卡片是紅色嗎？如果是紅色就要按「是」。

第三項是測「視覺學習」，遊戲會持續翻牌，並詢問之前是否看過這張牌，有看過按「是」，沒看過按「否」。張凱茗醫師說，這是較困難的部分，因為撲克牌張數多，翻到第20張牌時，不容易記得前面看過哪些牌，所以有一定的鑑別力。

第四項是測「記憶」，遊戲會持續翻牌，並詢問之前是否和前一張相同，相同按「是」，不同按「否」。這部分能夠檢測極短期記憶。

CogMate腦年齡測驗透過簡單的撲克牌遊戲，主要能夠檢測反應速度與記憶力。大家可以自行檢測，也可以定期讓長輩做測試，了解腦部功能的狀況。

貼心小提醒

腦部功能往往是在不知不覺中漸漸退化，患者本身可能不易察覺。若觀察到家人、長輩有行為改變、記憶力變差、反應變慢等狀況，應盡快就醫檢查，不能視為單純的老化而置之不理。定期測驗亦有助於及早發現問題，若算出來的腦年齡和實際的年齡差距越大，可至醫院諮詢專科醫師做進一步的確認，以及早介入治療！

本文經授權轉載自【照護線上】是否常忘東忘西或記憶力變差呢？腦年齡測驗、腦部保養，神經科醫師圖文解析

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