自由開講》雲林垃圾場又再燒起來 縣府團隊都沒進步？

粘麗玉

2020年斗六市發生一天二起資源回收場大火事件，在此之前，雲林垃圾、資收場幾乎是年年在燒，導致民間都在傳，是不是因為雲林沒焚化爐，所以才會一直發爐？甚至依照2020年當時報導，三光里、江厝里長及斗六代表會主席還向張縣長疾呼，雲林需要焚化爐治本。同時為了此事，當時環團更曾在雲林縣政府門口召開記者會抗議縣府不作為！

然而，本月25日雲林虎尾鎮垃圾場又傳火警，燃燒範圍廣大，濃煙蔓延數公里，根據環保局長張喬維說法，掩埋場容易因高溫而自燃，為此環保局上週行文各鄉鎮市公所清潔隊，籲請加強掩埋場巡查。結果還是燒起來了，讓人百思不得其解，雲林縣到底有無決心要解決垃圾場、資收場燒起來的問題？還是其實就是放任垃圾場、資收場大火，藉此消化堆積的垃圾？

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25日雲林虎尾鎮垃圾場又傳火警，燃燒範圍廣大，濃煙蔓延數公里。（本報記者翻攝）

2020那年，斗六發生史上最誇張的資收場大火，9月20日當天早上，斗六竹圍大橋下資源回收場發生大火，當日晚上換斗六市江厝里回收場也發生大火，一日燒兩個資收場，這種離譜至極的事情，就發生在雲林縣。

已有這樣慘痛的經驗，縣府團隊應該要對雲林縣內垃圾場、掩埋場及回收場的消防設施有整體盤點過！再者今年全球異常高溫，環保局本就可以提早預防，例如加派水車待命、進行灑水降溫等措施，怎麼會是一紙公文，叫人加強巡查，就覺得好像萬無一失的樣子？

尤其這次失火的虎尾，有環保署補助雲林全國第一座MT分選廠，後再由張縣長改為「零廢棄資源化系統（ZWS）」，曾達到日處理150噸垃圾的目標，並且從109年至今已產製1萬2000公噸的SRF（固體再生燃料），照理來說垃圾去化應不是問題，怎麼虎尾垃圾場會堆到燒起來呢？

期盼中央相關單位應該介入調查，釐清雲林縣垃圾場、資收場持續發生大火的原因，否則這絕對不會是雲林最後一起垃圾場火燒事件！

（台灣水資源保育聯盟主任）

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