自由開講》雲林焚化爐爭議再起！？張家再度把垃圾議題當政治籌碼玩弄！

莊哲男

經濟部工業局規畫利用雲林科技工業區5.9公頃的環保用地，設置事業廢棄物焚化爐，由於該焚化爐環評82年即環評通過，卻久未動工，須再進行環境差異分析報告，因此工業局分別在4月27日與6月13日召開兩次初審會議，且因疫情關係，均採線上會議模式，兩次會議雲林縣僅由環保局代表出席，斗六市公所則兩次均未出席，也沒有提交任何書面意見資料。

鬼扯「雲林工業區設置事廢焚化爐 地方完全不知情！？」

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斗六市長林聖爵，大聲疾呼「地方對此事都不知情」，更痛批「完全是私相授受、政治考量」，然而兩次線上會議均未出席，連書面意見資料都沒有提供的情況下，林聖爵市長此番操作，斗六市政府到底是「不知不覺」？還是明知有此重要會議卻故意不參加，好進行政治操作？林聖爵市長要說明清楚，為何收到開會公文，而且還是線上會議，連派公所科員出席都沒有？連書面意見資料都沒有提交？

經濟部工業局規畫利用雲林科技工業區5.9公頃的環保用地，設置事業廢棄物焚化爐。（本報資料照）

縣府環保局在會議中要求「焚化爐除事廢外也必須燒一般廢棄物」 此次雲林縣環保局在會議中表示，「有關廢棄物處理中心收受處理雲林縣、嘉義縣市、彰化縣及南投縣等5縣市之事業廢棄物為原則，將本縣生活垃圾處理排除在外，恐有影響本縣垃圾處理及生活環境，請將本縣生活垃圾處理一併納入辦理」。從這段節錄會議記錄的文字中，就能清楚了解，雲林縣本身也不反對工業區焚化爐設置，並更進一步要求工業區焚化爐不僅要燒事業廢棄物，更要燒雲林縣的生活垃圾。

張榮味與林內焚化爐弊案的慘痛經歷

細說從頭，當初張麗善胞兄張榮味任內，在林內鄉設置焚化爐，最終因涉及弊案，不僅整座爐無法使用，更致使雲林縣府被判賠29億元，張榮味本人更是為此被判8年入監服刑（僅服刑3年就假釋出獄了），有這樣的歷史背景，才衍生出雲林各種垃圾大戰、底渣去化等爭議問題。

請張家放過雲林人！

雲林縣因為一個林內焚化爐弊案淪落如此，張榮味向雲林人道歉過了嗎？張家向雲林人道歉過了嗎？如今縣府在工業區環差審查會議時，一面說希望焚化爐可以協助處理雲林民生垃圾，轉頭對外又講不支持工業區興建焚化爐，大玩兩面手法，完全把焚化爐當政治籌碼在把玩，請問張麗善縣長，你們張家在垃圾議題上，到底能不能放過雲林人？

（國家實驗研究院前院長、成功大學名譽教授）

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