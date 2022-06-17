自由開講》當二等公民變成三等公民

中庄阿賢

位於自己縣內的焚化爐要先燒外縣市來的事業廢棄物，有剩餘的產能才輪得到燒自家縣民的民生垃圾，對雲林人來說，悲哀莫過於此。

現在因為林內鄉的焚化爐無法啟用，垃圾必須送至別的縣市焚燒，燒完後還得再載回焚化爐無法處理的底渣。但別的縣市也不願意燒那麼多垃圾，於是雲林垃圾就積越多，現在在虎尾就堆積有三座山，其他鄉鎮亦然。

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底渣山、垃圾山、回收物山，這些是雲林人的痛。面對處理不完的垃圾山，歷任縣長都曾信誓旦旦要處理，結果卻是垃圾山一座比一座大。（本報資料照）

為何其他縣市有焚化爐可以燒自家垃圾，雲林人有焚化爐也無法燒自己的垃圾？雲林人難道只能坐看家園週圍垃圾山不斷膨脹，束手無策？

底渣山、垃圾山、回收物山，這些是雲林人的痛，讓雲林人像台灣的二等公民。面對處理不完的垃圾山，歷任縣長都曾信誓旦旦要處理，結果卻是垃圾山一座比一座大，斗六、虎尾、口湖、古坑由西到東到處都有垃圾山。

更悲哀的是，雲林縣要蓋新的垃圾焚化爐，但新的焚化爐卻不是蓋來燒雲林人的垃圾、不是優先處理座落四處的垃圾山，而是燒外縣市來的工業垃圾。

難道雲林人將從二等公民淪為三等公民？

（雲林縣民）

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