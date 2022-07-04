自由開講》焚化爐大亂鬥的警訊：立委說不清、民眾搞不懂

蔡文濱

就當社會各界與媒體將焦點集中於六都首長候選人選之時，雲林縣內選戰則因焚化爐興建問題而悄然開打。但令人困惑的是，雲林縣綠營人士對經濟部工業局預定斗六市雲科工業區興建焚化爐以處理一般事業廢棄物的問題上，卻出現立場前後矛盾、說詞反覆的狀況，導致雲林縣民感到困惑，甚至開始認為此已出現朝向政治惡鬥發展的傾向。

今年5月16日立委蘇治芬與經濟部工業局長呂正華及環保署等單位到雲林斗六的雲林科技工業區考察，討論於該區內設置焚化爐以處理事業廢棄物問題。當天會後蘇委員與劉建國立委辦公室副主任共同接受媒體採訪時表示，「劉建國立委在立法院也大力主張」、「劉建國立委也有交代」，顯然兩人均一致支持在斗六設置焚化爐。而於6月14日時，蘇治芬委員又於臉書發文「雲科工建焚化爐通過環評初選」，並欣喜表示：「雲林縣內垃圾問題非常嚴重，如今終於有一座專門處理一般廢棄物的焚化爐」。然而，兩位重量級立委對焚化爐興建問題的判斷顯然與雲林縣內民意大相逕庭。

請繼續往下閱讀...

經濟部工業局預定於斗六市雲科工業區興建焚化爐，處理一般事業廢棄物，但同為綠營的雲林民代卻出現立場前後矛盾、說詞反覆的狀況。（本報資料照）

面對綠營立委的提議，雲林縣政府清楚地表示，其既有的ZWS系統即能有效處理雲科工的事業廢棄物問題。不僅符合環保原則，同時也無需蓋焚化爐。與此同時，斗六市長也率領斗六市民，發起反對興建焚化爐的呼聲。

就當斗六民眾反對興建焚化爐的聲浪越來越大時，劉建國立委才驚覺事態不妙，緊急召開記者會，表示自己從未支持興建焚化爐。此外，他本人並未參與6月份的環評會議，所以並不清楚會議內容。與此同時，蘇委員則於臉書發文表示，過去使用「焚化爐」一詞是工業局誤導，自己也從未支持。自此開始，兩位立委則開始在ZWS、SRF等專業字眼上咬文嚼字。至於在地居民則開始認為，雲林縣內的焚化爐議題已轉向政治惡鬥的方向發展。

作為綠營支持者，我們關心的是：為何兩位立委出現立場前後不一、相互矛盾的狀況？相關媒體報導與會議記錄皆顯示，兩位立委先前均大力主張在雲工科建立焚化爐。但為何當反對聲音興起後，兩位立委卻急於甩鍋，表現出一副事不關己的態度呢？公共政策首重理性討論，且相關立場均需保持一致性。倘若兩位立委內心真正的態度是支持興建焚化爐，理應透過公共政策辯論的型態，向民眾清楚說明興建焚化爐的優點。倘若兩位立委因配合民意而決定見風轉舵，大可出來道歉、並說明其立場轉折的源由。如今，當兩位重量級立委出現立場前後矛盾、講也講不清，所產生的結果就是民眾出現認知混亂的狀況。

焚化爐一直是重要的環境與公共議題。身為綠營支持者的我們，更希望同陣營的政治人物能坦率理性與選民溝通，而不是訴諸只會讓民眾更感混亂的言詞。

（作者為斗六市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法