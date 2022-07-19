健康醫療網》醫師自身配對成功 捐贈骨髓圓滿助人

年近40的牙科蔡旺良醫師，在2002年參加骨髓驗血建檔，到目前已近二十年期間，曾配對到兩次，都沒成功，這次終於接獲配對成功的通知，讓他下定決心要幫助病友。

嘉義大林慈濟醫院從2003年非親屬捐贈骨髓第一例到2022年5月底截止，共協助1865名愛心人士捐贈骨髓及周邉血幹細胞，慈濟人醫會的牙科醫師蔡旺良也在日前配對成功，圓滿他捐髓助人的心願。

推廣骨隨捐贈 自己投身其中

年近40的牙科蔡旺良醫師，在2002年參加骨髓驗血建檔，到目前已近二十年期間，曾配對到兩次，都沒成功，這次終於接獲配對成功的通知，讓他下定決心要幫助病友。

請繼續往下閱讀...

蔡旺良醫師總會替他們著想：「有的人是先天有些疾病，本來就會比較擔心害怕，如果今天我們換作是他，也會擔心害怕，大家互相一下，我們站在他們角度想一下。」將心比心的心態，對院童就如一股暖流，溫暖他們的心窩。

年近40的牙科蔡旺良醫師，在2002年參加骨髓驗血建檔，到目前已近二十年期間，曾配對到兩次，都沒成功，這次終於接獲配對成功的通知，讓他下定決心要幫助病友。（大林慈濟醫院提供）

相關檢查通過 符合配對成功

蔡旺良醫師接獲通知配對成功，打完白血球生長激素注射後有全身無力、骨頭酸、頭痛等類似感冒症狀的副作用。他說，自己也是醫療人員，了解醫療行為本來就有風險，不會因為1%或2%的風險，就不叫病人做，因此在配對成功後，經過評估CP值，如果能讓一個人重獲新生，風險又低，是值得去冒這個風險，而且身體髮膚受之父母，父母親也都大力支持，就沒有後顧之憂，如果是好事就盡量去做，相信骨髓幹細胞中心就對了。

造血幹細胞 有移植方案

血液腫瘤科李思錦醫師說，一旦造血幹細胞收集時間確定，病患的主治醫師將依病患病情擬定「造血幹細胞移植方案」，執行所謂的殲滅療法。此時病患處於非常脆弱的狀況（因為白血球已因殲滅療法而破壞，病患此時幾乎沒有免疫能力），病患必須住在醫院的無菌隔離病房中，等待捐贈者捐贈健康的造血幹細胞。

蔡旺良醫師說，如果配對到能幫忙就盡量幫忙，也不要半途而廢，像有些人生長激素打到一半因某些因素不能捐，受贈者陷入到比較大的風險中，就會覺得很可惜。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 醫師自身配對成功 捐贈骨髓圓滿助人

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法