健康醫療網》熬夜追劇、打手遊好紓壓？ 3旬女頭髮變白又乾枯

中醫師曾偉婷表示，長期大量耗傷氣血，身體處於過勞狀態，年紀輕輕就頭髮日漸花白，枯燥易斷，落髮量也跟著增加。

「醫生醫生，你看我最近頭髮掉好多呀，我有拍下來給你看」未等我開口問診，這位30初頭的年輕女性便急沖沖打開手機裡的照片跟我分享，接著這位小姐又繼續滔滔的訴說著:「不只頭髮掉得多，最近白髮也變多，而且頭髮摸起來都粗粗乾乾的，可是我洗髮精都用一樣的呀！怎麼會這樣？」

待她焦急地說完自己的煩惱後，中醫師曾偉婷表示，把脈問診後，發現該女性的脈象顯示出她正處於疲憊又緊繃的狀態，因為最近剛換了新工作，生活步調緊湊，加上她覺得越夜越美麗，只有晚上睡前的一大段自由時間屬於自己的，因此總是熬夜觀看宮廷劇，直到凌晨2、3點才甘願入睡，如此持續了一年多。

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（圖片來源：https://www.freepik.com/）

熬夜導致氣血不足 影響毛髮健康

現代人生活壓力大，常為了工作或煩心之事耗盡心神，等到晚上可以休息時又常捨不得睡覺，開始追劇、打手遊的熬夜生活，認為這樣才是紓壓的管道，中醫師曾偉婷表示，長期下來大量的耗傷氣血，身體處於一個過勞的狀態，讓很多人年紀輕輕就頭髮日漸花白，愛美的女性發現自己的秀髮不再烏黑亮麗，反而枯燥易斷，落髮量也跟著增加。

以中醫來說「肝藏血，髮為血之餘」意思為肝是儲藏人體血液的臟器，當身體各處需要血液時，則經由肝臟的疏泄功能將血液運送到身體各個臟器，由於頭髮、毛髮相比於其他器官來說為身體的末梢的部分，因此當肝臟有多餘的血液時才能運送至毛髮進行滋養修復。

凌晨1點到3點是肝臟運行的時間，若長期熬夜，則肝臟無法在此段時間涵養血液，加上身體白天已經耗用太多氣血於腦袋、心臟、脾胃等各個臟器的運作，人體整體的血液不夠運用時，最先被犧牲的就是毛髮的養分供應，就容易出現白頭髮變多、落髮量多、頭髮枯燥無光澤等症狀。

何首烏、杜仲等中藥材滋補肝腎 呵護秀髮

中醫關於頭髮又有一段文字提到「腎藏精，其華在髮，精血不足，黑髮不生」由此可知毛髮的養分供給來自於肝血，而肝血的生成來源則有賴於人體的腎精。中醫師曾偉婷表示，隨著年紀的增長，人體的腎精會漸漸的消耗，所以頭髮也會漸漸斑白、稀疏脫落，尤其女性至更年期時常會突然有感白髮增多、頭髮每天掉很多，這是因為腎精漸漸不足以維持肝血的合成所致。

綜合以上可知，我們必須讓人體腎精和氣血充足，這樣頭髮就能維持烏黑柔潤、茂盛濃密，除了生活作息要調整，勿熬夜、不可勞心思慮多、心情放鬆以外，也可使用中藥適度的調整體質、補充腎精和肝血，中藥裡常見的藥物像是何首烏、雞血藤、骨碎補、杜仲、地黃等等皆可滋補肝腎。

中醫師曾偉婷所屬的中醫診所，也為落髮患者辨證論治調配首烏顧髮方，可修復髮質、顧護髮根，補腎強筋骨，專門調理改善白髮、少年白、一般性落髮，更年期、荷爾蒙失調、甲狀腺功能低下落髮，手術、藥物與化療落髮，貧血、缺鐵落髮，免疫性疾病落髮等落髮症狀。經過中醫師的看診評估身體偏於哪方面的不足進行治療後，相信大家都能改善落髮、減少白髮，使頭髮再次烏黑柔順。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 熬夜追劇、打手遊好紓壓？ 3旬女頭髮變白又乾枯

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