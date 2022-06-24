即食歷史》殺人者的寺廟－印度維圖萬神廟

維圖萬神廟是從一整塊花岡岩鑿出來的建築，建於八世紀時印度南部的潘地亞王朝（Pandya of Madurai），用作供奉印度教主神濕婆。

維圖萬神廟。（維基共享）

即食歷史

印度南方泰米爾納德邦（Tamil Nadu）卡盧古馬萊（Kalugumalai, India）原是古代班查亞特制度（Panchayat）下建立的一個小鎮，坐落在來往戈維爾伯蒂（Kovilpatti）和喬烏爾塔拉姆（Courtallam）的古代貿易路線。所謂班查亞特制度，是古印度一個地方政治制度，由得到當地居民認可的長老成立會議，用作解決各村村民之間的爭執和矛盾。

在這個地方，有一座已有一千二百年歷史的古印度神廟，名叫維圖萬神廟（Vettuvan Koil）。維圖萬神廟是從一整塊花岡岩鑿出來的建築，建於八世紀時印度南部的潘地亞王朝（Pandya of Madurai），用作供奉印度教主神濕婆。潘地亞王朝是由達羅毗荼人（Dravidians）的一支泰米爾人（Tamil People）建立。

請繼續往下閱讀...

神廟裡的雕塑。（維基共享）

潘地亞王朝全盛時期領土曾覆蓋印度南部和斯里蘭卡（Sri Lanka），建都於馬杜賴（Madurai）。維圖萬神廟與我們早前曾介紹的凱拉薩神廟（Kailasa Temple）十分相似，除了皆由整塊岩石雕鑿出來外，也是典型達羅毗荼建築風格。不過兩者還是有相異之處，由泰米爾人建造的維圖萬神廟，帶有潘地亞王朝時期的藝術風格。

神廟上的雕塑主要是濕婆眾追隨神祇（Parsavadevatas），如掌管婚姻家庭的女神烏瑪（Uma）、濕婆和凱拉薩的守門神南迪（Nandi）等等，周圍還有動物雕塑。

維圖萬神廟是由整塊岩石雕鑿出來的。（維基共享）

維圖萬神廟有個傳說。相傳同是雕匠的兩父子，想比拼誰更優秀。父親負責建造維圖萬神廟，兒子則負責建造室建陀神廟（Murugan Shrine）。室建陀是濕婆兒子，印度教裡的戰神。兒子嘲笑父親將永遠無法完成建造維圖萬神廟，父親一怒之下把兒子殺掉。殺掉兒子後，父親就這樣廢棄了室建陀神廟，於是直至今天室建陀神廟還是處於未完成狀態。另一說法是這位父親其實是想傳授兒子經商技巧，不過兒子卻無心向學，反而終日留在神廟內鑿起雕塑來。父親覺得這些雕鑿聲很煩厭，加上兒子不服從教導，一怒之下就把兒子殺了。

於是，維圖萬神廟在泰米爾語就就有了兩個別稱，一為「雕匠天堂」，二為「殺人者之廟」。

資料來源：Vettuvan Koil – The Temple of the Slayer

本文經授權轉載自即食歷史 殺人者的寺廟－印度維圖萬神廟

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法