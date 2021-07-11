即食歷史》獻給濕婆的禮物－印度凱拉薩神廟

凱拉薩神廟是在古印度中南部羅濕陀羅拘陀王國（Rashtrakuta Kingdom）在西元八至十世紀間興建，取名自印度教三大主神之一濕婆（Shiva）的居住地吉羅娑山（Mount Kailasa）。

濕婆（梵文：शिव，Śiva，英文：Shiva），印度教三大主神之一，與梵天、毗濕奴並稱。（圖：https://anandaindia.org/blog/shiva-the-great-god/）

凱拉薩神廟（Kailasa Temple）位於印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra, India）埃洛拉石窟（Ellora Caves），是該國現時最大鑿岩建築之一，距今已有一千二百年歷史。埃洛拉石窟是當地極大規模的鑿岩建築群，而其中最有名的便是稱為十六號石窟的凱拉薩神廟。所謂鑿岩建築，其實是在天然巨岩處，先粗略把岩石鑿走，勾出最基本的建築形態，然後再慢慢雕鑿出建築物的常見部份如門戶、窗戶和藝術雕刻等等。

神廟座落在古代印度德干高原（Deccan）的重要貿易路線上。這種選址在古代印度十分普遍，因為貿易途經地方大多繁榮富庶和人口密集，在這些地方興建神廟除了方便人們參拜之外，還是商旅重要的補給和休息之地。而且，因為這些地方繁榮富庶，富人也樂於對神廟作出定期維護，當時王室貴族也喜歡拜訪這裡。

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凱拉薩神廟（Kailasa Temple）位於印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra, India）埃洛拉石窟（Ellora Caves），是該國現時最大鑿岩建築之一，距今已有一千二百年歷史。

凱拉薩神廟是在古印度中南部羅濕陀羅拘陀王國（Rashtrakuta Kingdom）在西元八至十世紀間興建，取名自印度教三大主神之一濕婆（Shiva）的居住地吉羅娑山（Mount Kailasa）。

這座神廟的興建方法十分有趣。一般來說，這種鑿岩建築理應從側面開始開鑿，如位於約旦的卡茲尼神殿便是以此方法建造。然而，古印度人卻選擇了一種較困難的建造方法，他們不從側面開始，卻由上而下開鑿。工人先從岩石頂端鑿走大量岩石，塑造出建築基本柱狀，然後工匠便開始在柱狀上逐漸雕鑿出門戶、窗戶和藝術雕刻。完成部份雕刻後，工人便會繼續往下鑿走岩石，工匠再在新鑿出的表面雕鑿，梅花間竹直至整座建築物完成為止。當然，在建造過程中，工匠會持續精細雕刻。

那麼，為什麼要用如此艱辛方法建造神廟？相傳這是有原因的。話說八世紀時，羅濕陀羅拘陀國王埃盧（Elu）病重，久醫不癒。他的王后向濕婆禱告，說只要丈夫痊癒，她承諾會為濕婆興建一座偉大神廟，並在見到神廟「希哈拉」（Shikhara，意即頂端）前，不沾半點食物。

後來，埃盧果真病好了，他立即找來了最優秀的建築工匠團隊，計劃建造這座偉大神廟，以實現對濕婆的承諾。團隊向他提供了設計建議，深得埃盧滿意。然而，問題來了，這座神廟如果依照傳統方法建造，需時數月方可完工，王后在此前便會因絕食而死！

正當大家都費煞思量之際，其中一名來自派坦（Paithan）的工匠高加沙（Kokasa）提出了一個巧妙的建造方案－他建議神廟由頂端開始並向上建造！於是，王后只需絕食數天，便能看到神廟頂端。

凱拉薩神廟（Kailasa Temple）神廟外觀。

凱拉薩神廟絕大部份由八世紀羅濕陀羅拘陀國王克里希納一世（King Krishna I）完成。羅濕陀羅拘陀人在印度中南部的統治始於八世紀中葉，他們推翻了當時的遮婁其王國（Chalukyas Dynasty），並建都於卡納塔克（Karnataka）的古爾伯加（Gulbarga）。神廟建於王國成立不久，建造工人和工匠中大量為遮婁其人（Chalukyans）和帕拉瓦人（Pallava）。這些人皆為達羅毗荼人（Dravidian），因此神廟便富有南亞達羅毗荼的建築風格和特色。

神廟上有不少極細緻的雕刻和雕塑，它們描繪了很多神話故事，包括古印度經典《往世書》（Puranas）內容，以及兩大史詩《羅摩衍那》（Ramayana）和《摩訶婆羅多》（Mahbharata）故事。其中，雕刻和雕塑描繪最多的便是《羅摩衍那》反派角色羅波那（Ravana）搖動吉羅娑山的故事。

關於印度史詩《羅摩衍那》故事的雕刻。

關於印度史詩《摩訶婆羅多》故事的雕刻。





本文經授權轉載自即食歷史 獻給濕婆的禮物－印度凱拉薩神廟

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