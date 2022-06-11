自由開講》朱立倫訪美的核心問題：親美更應調整對中政策

邱志偉

國民黨主席朱立倫訪美行，浩浩蕩蕩見了許多人，訪問了智庫、國會、政府部門，還為國民黨駐美代表處揭牌，但從朱立倫在布魯金斯研究院所發表的演說來看，朱立倫始終不願回應的問題是，中國國民黨在親美主軸下，對中國的態度是否願配合國際局勢進行調整？親中既然是國民黨在台灣的罩門，那朱主席對中國態度又是什麼？講親美卻反豬的國民黨，路線之辯才是真正的問題，而這個問題的解方不在華府，而是國民黨在台灣距離人心太遠。

最近幾年，美國對中政策有很大調整，從川普時代，美國副總統彭斯、國務卿龐培歐，再到拜登政府布林肯日前在華府發布的對中政策演說。這些具備戰略高度，同時劍指中國的演說內容，用意是在凸顯美中競爭的時代已經來領，一個不叫「冷戰」的新型圍堵中國時代正在成形，而蔡政府顯然願在親美抗中路線上，與美國同陣線，但裹足不前的是國民黨。

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從朱立倫在布魯金斯研究院所發表的演說來看，朱立倫始終不願回應的問題是，中國國民黨在親美主軸下，對中國的態度是否願配合國際局勢進行調整？（圖：取自朱立倫臉書）

美國政界常有句話說，「共和黨、民主黨經常為了各種內政、外交問題經常有爭執，但在對台議題上，是兩黨最常取得的共識。」這次朱立倫訪美，強調自己親美路線，我們很希望直接解讀為，未來國民黨願在親美路線上，和民進黨取得共識，但我們更希望的是，對中政策上，國民黨應該更要能在國內不分朝野的取得共識，抗中保台路線是我們的一致路線，而這件事朱立倫顯然沒有在美國給予美方答覆，在戰略立場是否願與美方相同，且願在默契上支持台灣政府親美路線，而非總在美豬、軍售議題上扯政府後腿。

從這幾年投票、民調數據來看，親美日、抗中的路線，已是多數民意共識，特別是在武漢肺炎肆虐之下，全球對中的戰略態度都已有扭轉，遲疑不決的只有中國國民黨。朱主席此次訪美，在黨內掀起一定程度的波瀾，也導致中國國台辦的跳腳，特別是親美路線上，讓不少親中人士質疑。與其如此，不如趁早考慮拉高格局，直接針對中國路線進行調整，其中直接否認九二共識是對中政策的唯一定海神針，應當是個可供思考之方向。

不論如何，國民黨都應該選擇一條「親美遠中」的道路，即便無法作到抗中，但也不應該再扮演中國在台協力者的角色。單以國會為例，國民黨不應再杯葛重大軍購預算，更應該要支持台灣深化對美貿易，降低對中依賴。尤其是遇到國安相關的重大法案，請國民黨不要再扮演為中國護航者，應該要與政府一同阻絕境外敵對勢力對台的滲透。而這些要做到這些事，答案都不在華府而在台灣。國民黨應該用具體行動證明親美，而非僅止訪美卻心口不一。

希望未來國民黨願意在國際趨勢的大結構下，一同配合親美遠中的路線，勇敢的放下九二共識，走出一條真正符合民心的道路。而這些解方都在一念之間，執著於中國的態度或角色，只會鎖入一中的死胡同內，並讓自己迷失在中國設定的框架內，最終將徹底遠離一條對台灣務實可行的道路。

（立法委員）

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