自由開講》中國國民黨是「百年爛黨」！

陳慶坤

中國國民黨主席朱立倫赴美訪問，一改親中、舔共卑躬屈膝的奴隸樣態，竟稱國民黨是親美、而不是親中的政黨，又稱九二共識是「沒有共識的共識」，是一種「創造性模糊」。對此，中國《環球時報》前總編胡錫進發文諷刺，國民黨是「百年爛黨」！國民黨不但是中國的「百年爛黨」，更是台灣的百年爛黨。

朱立倫赴美訪問，稱國民黨是親美、而不是親中的政黨，又稱九二共識是「沒有共識的共識」，是一種「創造性模糊」。（本報資料照）

中國國民黨竊佔台灣，供養黨國權貴菁英70餘年，對過去消滅它的中國共產黨卑躬屈膝不打緊，還意欲扮演吳三桂引中共併吞台灣的陽謀；導致在台灣的中國人普遍存有「台灣人不聽話」，要中國共產黨教訓台灣人的想法。甚至動輒要槍斃台灣人，這樣的政黨對台灣，它不是台灣的「百年爛黨」嗎！？

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70餘年，死抱中國「道統」，自認要復興中華民族的政黨，對台灣沒有認同感，要消滅台獨。但復興中華民族的「大業」，已被中國共產黨取代，馬英九、洪秀柱不死心依然極盡歌頌中共極權主義之能事！這樣怪胎的政黨時常自陷於裡外不是人，自甘墮落於自我設限的窠臼之中，而且還繼續欺騙台灣人。它不是台灣「百年爛黨」，什麼才是爛黨！？

有這樣的政黨，當然就有這樣的黨主席。朱立倫在美國大言不慚表示，國民黨「永遠都是親美的」，給國民黨扣「親中」的帽子是錯誤的？那麼就任黨主席，與習大帝的雙人賀電是誰扣誰的帽子？見人說人話之厚顏無恥，目前國民黨確實需要這樣的人才！

不過「百年的爛黨」也有自知之明，充滿奴才性格的國民黨，深知今年大選將即，還有2024年重中之重的總統大選，若沒有美國的支持，還是死抱中國共產黨，勢必全軍覆沒必死無疑。所以設立在美辦事處好辦事，可以在美國說「人話」，以獲得美國政界的支持；在台灣說「鬼話」，恐嚇台灣，繼續唱衰台灣。

事實上，朱立倫美國行，中國除了放出沒落的戰狼胡錫進叫囂之外，其他官方大致上保持緘默無聲，然無聲勝有聲盡在不言中，國共兩黨的盤算，當然要有國民黨重返執政，才有可能消滅台獨，才有兩黨通關密謀可言。因此，中國國民黨不但是中國「百年爛黨」，更是台灣的「百年爛黨」！

（大學助理教授）

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