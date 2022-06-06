自由開講》侯市長那麼厲害民調竟然第一？

◎潘亦明

日前衛福部長陳時中到彰化視察時表示，彰化防疫做得很好，尤其是輕重症分流已達94％，新北原本只有2成多，經過蔡總統在3個星期前打電話給新北，目前已有4、5成了，只要輕重分流做好，病人照顧就會好。彰化在快速給藥部分也做得很好，尤其是住宿型長照機構住民確診給抗病毒藥物達到98％，目前全國平均也才50％，雙北等縣市都還不到50％，如果能達到8、90％，這樣對長者的照顧會比較到位。

防疫以來大部分縣市首長，都非常用心，默默守護市民健康，很少大辣辣露臉。但也有縣市首長利用防疫在蹭聲量，最受矚目的是新北市長侯友宜。

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新北市長侯友宜。（資料照）

猶記得疫情初期，侯友宜屢提方艙醫院（學中國？）、封城演練（造成恐慌搶購物資？）、在家戴口罩（被批不食人間煙火！）……等等，結果疫情爆發後，新北市不但缺乏檢疫所，還要將確診者分送各地安置，今年Omicron延燒，新北確診者高居不下，連個防疫包也是陽春得可憐，而且確診者通報系統效能不佳，甚至發生幼兒延誤搶救的憾事。奇怪的是，侯市長防疫的空話、大話還蹭了不少聲量，在特定媒體的操作下民調卻能第一。相較於默默做事的首長，情何以堪？

侯市長讓人感覺，常喜歡先說先贏，蹭聲量，或有意無意將責任甩鍋給中央，減低自己的壓力，打高空只顯得自己的無能；寄望侯市長莫再「打嘴砲」，務實防疫，方是人民之福。

（新北退休教師）

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