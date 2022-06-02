自由開講》內地化的香港 六四國殤被抹滅

曼琳

隨著六四天安門33週年將至，北京政府素來在這敏感時期嚴格管控相關活動及參與者，尤其是香港地區自2020年實施港版國安法以來，先是禁止已延續三十幾年的維園六四燭光晚會活動，再隨著今年五月中天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，遭港警以違反國安法逮捕後，導致香港人近兩年來僅剩能公開紀念天安門鎮壓受害者的「六四」彌撒活動也被迫取消，使得過往每年都會堅持舉辦紀念活動的香港，在今年成為首次不舉行任何六四相關紀念活動的一年。

距離六四天安門事件紀念日越來越近，中共當局在日前便以疫情防控為由，封閉天安門廣場21天，而香港亦因港版國安法的管控，禁止公開舉辦六四悼念活動，甚至在近期傳出部份維權人士及學者無法接聽境外來電。此外，微軟公司旗下的搜尋引擎「Bing」，更是在自動建議功能中設下審查機制，如「坦克人」、「郭文貴」等被中共當局視為六四異議人士的字眼，都會在自動填寫功能中失效，顯見六四天安門事件迄今雖已過三十餘載，對於中共當局而言仍是極為敏感的日子，更是中共內地的禁忌話題，儘管如此，中共當局仍不忘藉此再對香港人民的集會及宗教自由做進一步摧毀。

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在香港大學校園矗立24年、旨在追悼六四天安門事件的「國殤之柱」。（AFP）

中共當局自2020年對香港施以港版國安法後，陸續將香港各大學中與六四事件相關的標語及雕像，用各種理由移除，連香港支聯會管理的六四紀念博物館亦在去年被迫關閉，種種作為不禁使人懷疑在北京政府的極權專制下，已「內地化」的香港正不惜一切代價抹去六四天安門事件在香港的所有記憶。且中共自1989年六四天安門事件後，愈加走向權威化，可相較之下，1990年3月臺灣同樣經歷以學運為基礎的野百合學運後，卻更加地走向民主，如今香港在中共當局的威迫下已無法再繼續舉辦六四紀念活動，可香港大學被移除的「國殤之柱」今年將會在臺灣重建，不僅象徵臺灣接續香港不忘六四的精神，更象徵臺灣民眾已意識到中共對人權的打壓是跨國界的民主問題，且做為當前唯一能公開悼念六四的華人社會，臺灣人民更要盡力為自由民主憲政發聲。

（研究生）

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