自由開講》析評〈地位未定？或研究不精？〉的真相

陳慶坤

《自由廣場》賴福順教授〈地位未定？或研究不精？〉（以下簡稱〈賴文〉）。綜觀該文企圖以《舊金山和約》根本不可能存在的「地位未定」，強調台灣要承認中華民國存在的事實，只是〈賴文〉建構戰後台灣主權或國際地位的「新解」，依然陷入治絲益棼「無解之解」，其「真相」企圖為何？

圖為1951年9月8日簽署舊金山和約的歷史畫面。（維基共享）

一、〈賴文〉稱1949年中國內戰終，中華民國政府已經滅亡，而且「可能」是逃亡國外的流亡政府。但這一正面論述，話鋒一轉，指出歷史學概念係在一地建立政權，即是完整的政權，從未曾是「前朝的流亡」政府；如北宋滅亡，南宋不是流亡政府。因此可以說蔣介石逃亡台灣，但不能講中華民國流亡台灣；或「後」中華民國是流亡政府。

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將1949年「前」中華民國政府已經滅亡，為「後」中華民國政府取得正當的合理性，顯然違犯了邏輯基本規律之矛盾律（law of contradiction），若表述為A（前中華民國）必不非A（後中華民國）（A一定不是非A），是違犯自相矛盾的邏輯錯誤；任何思維是不允許在思維過程中出現自相矛盾，A不能既是B又不是B，就是一種思考「混亂」。即使如此，「前後」中華民國之說相信中國國民黨也不會同意，只能愚弄憨直的台灣人！

二、若是上述成立，則此就可以巧妙的嫁接「台灣獨立」？〈賴文〉理直氣壯的宣稱、指陳國民黨政治謊言騙取世人，中華民國「遷移」台灣，這樣的政治謊言掩蓋一件很大的事實真相，就是「台灣獨立」？

〈賴文〉指1950年之後的台灣雖不是主權獨立國家，卻是與中國是「兩國關係」；其目的藉此否認了台灣地位未定論，並自以為是的「台灣獨立」。中華民國與中華人民共和國是兩國關係，這應該是說給中國共產黨聽的！更何況台灣在1950年已經獨立的「美麗謊言」，台灣人卻是家破人亡、死傷無數！？其次，中華民國〈有效自決？〉卻又自相矛盾的說，國際法規範判斷一國是否擁有主權與該國實施何種政體無關。這樣自相矛盾的邏輯推論，要去釐清這段錯綜複雜的歷史，豈不治絲益棼，甚至司馬昭之心令人起疑？其用意在支持「台灣的國際法律地位現在已定」的主張，扭曲事實。

三、更甚的是這一偷天換日的手法，卻要台灣人硬是吞下中華民國殖民統治的合法性。〈賴文〉認為《舊金山和約》對於如此碩大、重要的台灣一定有妥善處置，根本不可能存在地位未定的說法。台灣地位已定，暗度陳倉中華民國簡稱中國，並強調大部分台灣人不管不知道或拒絕，但是事實由不得你我，君不見中華民國國史館就是「中國國史館」，其他中華民國掛名的事物如中華民國總統、行政院、外交部等等亦作如是觀。台灣人不得不接受？

因此，說穿了〈賴文〉就是要台灣人吞下去一個事實，台灣中華民國是「有效自決」；台灣獨立是中華民國的獨立，不僅合乎邏輯，而且合乎學理與事實？至此，〈賴文〉到底以何種立場思考與理念即不言自明。

另一方面，〈賴文〉屬名海峽和平基金會創辦人，檢視成立於2015年7月「海峽和平基金會」，是以促進海峽和平為主要宗旨，第一階段為全力推行歷史「真相」促使台灣海峽和平共存共榮。這是不是又一個以「和平」為幌子，企圖向台灣人招魂的詐騙集團？尤其非常反諷的是，其網頁寫著：我們每天都在過愚人節，讓我們陷入困境的不是「無知」，而是看似正確的「謬誤論斷」。事實上他們正是陰謀的建構著「荒謬的論斷」？

更何況海峽兩岸千絲萬縷的糾結，與台灣人何干？台灣人只是無辜的被捲入國共內戰鬥爭災難之中而深受其害，這類文章是讓台灣人一直說謊下去？「真相」是瓦解台灣人的主體意識？

（大學助理教授）

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