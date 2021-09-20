自由開講》解鈴可能還須「美國」這個繫鈴人！

據英國媒體「金融時報」（Financial Times）11日揭露，華盛頓正在認真考慮台灣提出的請求，即將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。不過報導刊出後，台美政府均未對其置評做出回應。美國國務院重申美國「對台支持堅若磐石」，我國駐美代表處則是「政府將持續以務實態度，穩健深化台美雙方的合作夥伴關係」。

為「台灣正名」已成為各國提升對台關係的主軸，只是當事者的台灣、美國猶抱琵琶半遮面，一副欲語還羞見不得人的態度，究其原因還是對中共投鼠忌器，背後隱藏著一股「霸權、霸道、霸凌」（習近平語）的集權黑手所致。

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為「台灣正名」已成為各國提升對台關係的主軸，只是當事者的台灣、美國猶抱琵琶半遮面，一副欲語還羞見不得人的態度，究其原因還是對中共投鼠忌器，背後隱藏著一股「霸權、霸道、霸凌」（習近平語）的集權黑手所致。（路透社）

然台灣淪於如此不堪的窘境，其主導者還是美國，解鈴還須繫鈴人！

1945年9月2日，盟軍最高統帥道格拉斯·麥克阿瑟（Douglas MacArthur），發佈《一般命令第一號》（General Order No1），該命令指派中華民國蔣介石進入台灣（為何不是美國？）接受日本在台部隊的投降，隨即取得台灣領土的控制權。開啟「引狼入室」的破口。

即使1955年參與「舊金山和約」草擬者之一的美國國務卿約翰·杜勒斯（John Foster Dulles），曾明確表示：「台灣主權並未讓渡予任何人。」但「台灣問題」亦因國共隔海對峙，與隨著美國「親中政策」而陷入危機。

1971年10月25日，第26屆聯合國大會會議上表決並通過，關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華人民共和國取代國民黨中華民國，潛藏在國共兩黨的「台灣問題」逐漸浮上檯面。

更因為美國「聯中制俄」以「一個中國政策」（One-China Policy）作為外交政策；美國承認中國只有一個，對中華人民共和國與中華民國分別採用不同的政策。對於台灣，依據「台灣關係法」及六項保證為方針，但不承認台灣是獨立國家。至此，美國二戰後對台灣佔領權的最高地位，與解決台灣問題的終極決策權力，至此已全面崩解，而為中國共產黨主控的局面？

另一方面，台灣國內的政治情勢。時時嚷嚷要與中國「統一」的中華民國固然是美國所欲放棄的對象。但以台灣民意所凝聚的民進黨，美國依然威嚇台灣不能走向獨立之路。導致陳水扁的一邊一國，狠狠地被美國罵「麻煩的製造者」而龜縮；現任蔡英文總統提出「維持現狀」也是在中、美陰影下做出錯誤的政策？成為民進黨政府對外稱「台灣」，對內稱「中華民國」的怪胎國家。「台灣問題」這種國格分裂的荒謬陳述可見一斑！

國際法專家丹尼爾.奧康奈爾（Daniel O’Connell）指出：「一個政權獲得承認，必須先提出「自己的國家名號」。台灣從未、也不敢自行宣佈獨立；導致國際社會無從承認「台灣是國家」，這是因為台灣存活在美國世界老大哥與中國極權主義陰影下自我扭曲的現實！

所以，台灣若想要宣佈獨立，除了台灣人的「自覺、自力」之外，關鍵就在「徵得美國同意支持」，因此，解鈴恐怕還須「美國」這個繫鈴人，這是美國值得思考、反省的議題！

（大學助理教授）

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