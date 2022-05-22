自由廣場》地位未定？或研究不精？

◎ 賴福順

1951年9月8日《舊金山和約》簽訂，次年4月28日生效，於是從去年和約簽訂七十周年前夕，以迄今年5月初為止，陸續看到一些文章、會議討論該和約註明戰後台灣主權或國際地位。

不論什麼說法，筆者一路看下來，發現大多是老生常談，老梗的說法層出不窮；待5月8日自由廣場出現劉哲嘉〈有效自決？〉，總算看到一個比較新穎的質疑。

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劉哲嘉大作有兩個版本，電子版比較精彩，論述周延，尤其是開宗明義第一句「中（華民）國國史館」；是的，中華民國簡稱中國，大部分台灣人不知道或拒絕接受。但是事實由不得你我，台灣人一定要知道，而且不得不接受，中華民國國史館就是中國國史館，其他中華民國掛名的事物亦作如是觀。

國家不能遷移到國外，因為四要素之一的土地不能移動。政府是一個政治體系，首都是中央政府所在地，可以在國內移動，但不能遷移到國外；一旦遷移到國外，就是滅亡，而且在國外成立的這個政府，就叫做流亡政府。

1949年中國內戰終了，國民黨說：「中華民國遷移台灣」，此中華民國非指國家，而是政府；當時台灣是日本領土，遷移到外國的台灣，則中華民國政府一定已經滅亡，而且可能是逃亡國外的流亡政府。

但是國民黨政治謊言騙取世人相信「中華民國『遷移』台灣」，於是若從表層來看，中華民國沒有滅亡，只是「遷移」來台。這樣的政治謊言掩蓋一件很大的事實真相，就是台灣獨立；何以見得台灣在1950年已經獨立？這是簡單的邏輯，既然1949年11月20日中華民國總統李宗仁落跑，有很多史實都足以證明中華民國已經滅亡，卻在1950年以後還有中華民國政權，一直延續到現在，這是前、後兩個中華民國。如果不這樣解讀，不僅沒辦法釐清這段錯綜複雜的歷史，而且也沒辦法解決目前台灣面對國際間的種種難題與困境；如為什麼台灣進不了聯合國？這幾天世界衛生大會（WHA）正要開會，歐美很多國家力挺，台灣猶難跨進大門一步。

如何證明？前中華民國（1912年1月1日在中國建立）與後中華民國（1950年3月1日在台灣建立）的辨識？除了前面列舉當時台灣是中國以外的領土作證明之外，還可再舉從11月20日之後中華民國沒有總統，但到了1950年3月1日又有總統，這兩個總統間隔101天，即是前後中華民國中斷101天。這對於前中華民國而言，一定有滅亡；對於後中華民國而言，一定有獨立；因此台灣獨立不僅合乎邏輯，而且合乎學理與事實。這件歷史事實極具關鍵，1950年之後的台灣雖不是主權獨立國家，卻是與中國是兩國關係，絕非是兩岸關係。

流亡政府的特性是沒有統治的土地，也沒有統治的主權，只有轄下的人民及機構；因此在流亡政府的上層一定有一個更高權力的政治機構，經過該機構的核准，此流亡政府才能存在，否則流亡政府被撤消。

1949年前中華民國滅亡，次年流亡到台灣的中華民國是流亡政府，這種說法不僅是幾乎全部台派學者專家的主張，而且也是不少歐美學者的看法；是耶？非耶？本文單刀直入，認定這是假命題。這說法與歷史事實差異太大，歷史學概念係在一地建立政權，即是完整的政權，從未曾是前朝的流亡；如北宋滅亡，南宋不是流亡政府。因此可以說中華民國總統李宗仁流亡美國，但不能講中華民國流亡台灣；或可以說蔣介石逃亡台灣，但不能講後中華民國是流亡政府。

以上是深層認知下的歷史真相，以下再深層認知探討法律真相。

法律真相主要依據國際法，即按照國際法學理、事例與實踐為規範，用之檢視各種論說，符合者就是合法、正確，該說法成立；違反者就是非法、錯誤，該說法不成立。

關於二戰後的台灣國際地位或稱作台灣主權，目前最多主張的是地位未定，在這主流說法之下，又分成十幾種不同說法，最早提出台灣地位未定說是杜魯門1950年6月27日提出。以國際法規範檢視，杜魯門的說法合乎國際法，完全正確；之後其他地位未定的說法全都錯誤。為何？因為1951年簽署了《舊金山和約》，所有戰敗國的權利在和約簽訂之前全都未定，之後全都已定。

和約是判決戰爭勝敗的最後準則，而領土經常是各國爭奪的最大利益所在，所以和約對於戰敗國領土總是精細盤算，錯誤不得。所謂「地位未定」係指和約該處置而未處置或遺漏處置的土地，在和約簽訂後猶有爭議；觀《舊金山和約》，連大部份只有退潮時才露出海面的沖之鳥島（應是礁）都有規定，何況是如此碩大的台灣？豈有只見樹木，不見森林？顯然《舊金山和約》對於如此重要的台灣一定有妥善處置，根本不可能存在地位未定的說法。

前輩陳隆志2009年主張的「開始地位未定後來已定」論說最近很夯，但該說法曾遭張英哲〈再論台灣的主權〉及前幾天劉哲嘉〈有效自決？〉的質疑，可惜此兩位學者專家未明指前輩說法如何違反國際法規範。事實上，國際法規範判斷一國是否擁有主權與該國實施何種政體無關，主權移轉也從未包括總統、國會直接選舉；若是，則專制獨裁政體便無主權，而北韓等獨裁國家均非是主權獨立國家了，所以此說法僅止於觀點而已，無法蔚成事實。（作者為海峽和平基金會創辦人，文化大學史學系退休教授）

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