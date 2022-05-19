自由開講》產銷失衡？談臺灣影視產業的隱憂及國際市場拓展機會

李明哲／文化內容策進院院長

近年來臺灣影視業在題材多元性及作品的質跟量方面，都有很大的提升，例如以消防為題材的職人劇《火神的眼淚》、引起廣泛共鳴的《俗女養成記》，以及BL偶像劇《正負之間》等具話題性的作品。每當一齣臺劇在國際串流平台上架，就會有朋友查詢它的全球收視範圍，但往往發現，多齣上架國際串流平台的臺劇，只有臺灣或其他少數地區看得到。

對比幾個月前，韓國影視作品《魷魚遊戲》全球爆紅，當時出現許多「韓國拍得出，臺灣也能嗎？」的提問。很多討論都從作品端思考，叩問臺灣拍不拍得出來。或許我們也該從產業端思考：為什麼 NETFLIX 選擇韓國？如何吸引更多的國際夥伴願意選擇臺灣？

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當臺灣作品的質、量及投入資源增加了，更要思考銷售與通路端是否能跟上？產銷若未能維持平衡，長遠來看，對臺灣影視產業的未來發展不利，更有可能造成現今前景看好的產業泡沫化。因此我們需要更積極地著手拓展全球市場，希望除了韓、日、美，甚至挪威劇、中東劇外，世界各地的觀眾可以在家裡隨手點開、隨時欣賞優質的臺劇。

臺灣影視業在題材多元性及作品的質跟量方面，都有很大的提升，但多齣上架國際串流平台的臺劇，只有臺灣或其他少數地區看得到。（圖：《俗女養成記》劇照）

若要提升臺灣影視內容的出口選擇，許多路徑仍待積極開展。除了大家最熟知的「增加海外影視版權的銷售」外，我認為還有三方面需要更多努力：

一、透過讓全球影視產業看到臺灣的實力與合作價值，為影視產業尋找市場上重要的國際夥伴、進一步建立合作模式；

二、為不同題材特性、產製規模的作品，規劃不同的資金來源、目標市場與通路；

三、培養出具國際競爭力的產業關鍵人才。

也因此今年三月，文策院參與歐洲最重要且具代表性的劇集展會「法國里爾 Series Mania 電視劇集展」（簡稱 「SM展會」），進行許多國際業務洽談，從中我們發現，臺灣除了產業實力受到肯定，更因我們擁有許多優勢：諸如多元包容的文化、友善的創作環境、多樣化的地景條件、世界領先的科技力等等，亦重視性別平等、尊重人權、民主自由等普世價值，獲得了廣泛的正面回應。

今年三月，文策院參與歐洲最重要且具代表性的劇集展會「法國里爾 Series Mania 電視劇集展」，並由文策院董事長丁曉菁（右）和Series Mania大會簽定合作備忘錄。（圖：文策院）

此次包括英國、德國、希臘、丹麥、愛爾蘭、瑞士、以色列、加拿大、印度、美國等國的產業人士都對與臺灣發展國際合資、合製、人才交流、資金投入等表現出極大的興趣，可見臺灣非常有機會成為世界各地好夥伴在亞洲最佳的合作選擇。我們應該把握機會，根據不同市場的特性、不同的作品類型，將它們推向不同的國際市場。

當我們與國際有了更多合作，培養具全球競爭力的專業人才必然是產業進步的關鍵，包括如何在提案階段挹注國際經驗和市場觀點、與國際業者和產業思維的交流，並與合適的國際單位合作（如法國南特三洲影展暨南方製片工作坊 Produire au Sud、法國高等影音學院 La Fémis 等），透過與各國專業人士合辦工作坊等方式來促成人才交流與育成，均是需要繼續努力促成的方向。

期盼臺灣能有越來越多良好的國際合作，以共同拓展全球市場，建立人脈與合作模式；並根據不同的作品類型，進行不同屬性的國際市場規劃，將效益最大化；再透過關鍵人才的培育，來深化交流並強化產業競爭力，提升臺灣影視作品的能見度。也期許，臺灣政府及產業能共同朝上述三個面向多加努力、多管齊下，讓臺灣成為重量級國際合作夥伴首選，未來肯定能有機會看到「臺流」席捲全球。

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