電影慢慢聊》《我願意》 劇評：一幅驚心動魄的台灣浮生錄

《我願意》以一起墜樓案揭開序幕，藉由偵查犯罪抽絲剝繭邪教何以蠱惑人心，它如類型劇般在技巧上精益求精並打磨敘事節奏，亦不忘藉由角色困境去回應台灣當前現實，從選角、美術造型、聲音和視覺表現，極其魅惑華麗，對於邪教與犯罪、人性罪與贖的討論亦有其普世性高度及格局，與當前國際影劇趨勢緊密接軌，展現遼闊視野。

鄭秉泓

開始的前兩顆鏡頭，是手拿睫毛刷依序刷左眼再右眼的特寫，背景音樂是舒伯特的《聖母頌》（Ave Maria），「幸福慈光動力會」的本生老師準備要上台，下一個畫面切到天王巨星費慕淇的演唱會現場，對於工作人員的呼叫，他充耳不聞倏地跑開。「幸福慈光動力會」講台上，投影著一片碧綠的風吹草動畫面，底下信眾緊張興奮等待本生老師到來，畫面隨即切換到休息室裡的費慕淇，他正張口將經紀人遞來的藥丸吞下去。

《聖母頌》的天籟女高音令人感到心平氣和，本生老師和費慕淇的交叉剪接，動力會信眾與演唱會粉絲的平行對比，將觀眾的好奇心拉到最高點。接下來，費慕淇合作多年的摯友兼經紀人三島長月跳樓，動力會在他最脆弱的時刻進入他的生命，這是入選歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」的最新台劇《我願意》首集開場情節，一齣關於邪教的劇集。

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法國里爾SERIES MANIA是2010年由巴黎影像論壇（Forum des Images））發起的國際劇集展，2017年起獲得法國文化部官方支持，期望打造一個劇集界的坎城影展，2018年起里爾擊敗尼斯、波爾多及巴黎等候選城市，正式成為SERIES MANIA落腳處。劇集展除了有國際競賽（又依照劇集篇幅分成不同項目）、法國競賽、國際觀摩等單元，另有專業論壇（Series Mania Forum）、國際峰會（Lille Dialogues）及2021年首度創設的劇集工作坊（Series Mania Institute），就這幾年國際競賽入圍名單看來，SERIES MANIA選片以歐洲為主，入圍類型從文學改編、犯罪懸疑到黑色喜劇、成長冒險皆有；相形之下，緊扣產業脈動的專業論壇則將視野望向全世界，挑選切合時事議題、市場趨勢的劇集進行觀摩並搭配相關座談活動，今年Forum Exclusive單元共計來自19個地區、21部劇集參與展映，其中有7部劇集進行世界首映，《我願意》正是其中之一。

《我願意》標榜台灣首齣以邪教為主題的犯罪劇集。（圖：絡思本娛樂製作）

《我願意》的英文劇名是The Amazing Grace of Σ，Amazing Grace是眾所周知的基督教聖詩，Σ則是希格瑪教，正是《我願意》劇中「幸福慈光動力會」背後的神秘組織。《我願意》的國際版海報沒有出現任何演員臉孔，僅有雙手拇指食指相扣中空交疊的詭異手勢，它的形狀猶如一隻眼睛，又像無盡深淵的黑洞，這個手勢連結了動力會的本生老師和信眾，而《我願意》三分鐘國際版預告就像一場佈道大會，飾演本生老師的金鐘視帝姚淳耀使出渾身解數，又講又跳，時而自我沈醉，在動力會的信眾眼中，他比舞台上璀璨發光的當紅巨星費慕淇更要光彩奪目，究竟宗教是偶像崇拜，抑或粉絲經濟與信徒經濟其實沒有兩樣呢？

金鐘影帝姚淳耀此次劇中飾演教主，有瘋狂演出。（圖：絡思本娛樂製作）

看完《我願意》前兩集，不難發現其主軸是身份成謎的本生老師和心裡有巨大黑洞的費慕淇，這兩個人是各自專業領域的大人物，透過極其對稱的剪接將他們並排對比，他們會形成雙雄對決？還是一體兩面？目前尚不得而知。

《我願意》由資深金獎編劇吳洛纓和《角頭－浪流連》導演姜瑞智聯合執導，吳洛纓過往編劇作品包括文學改編的醫療職人劇《白色巨塔》、時代劇《我在1949，等你》、在架空與現實中試著找到平衡的警匪劇《痞子英雄》及國內罕見的政治職人劇《哇！陳怡君》等，無論劇型內容為何，她的劇本始終緊扣現實，由表而裡，例如《痞子英雄》從轟動一時的尹清楓命案獲致靈感，進而羅織出一張看似架空實則呼應21世紀初期台灣政經脈絡的寓言網絡；《我在1949，等你》試著挑脫兩岸題材窠臼，拉出一個新的視野來看待半個世紀以前所造成的時代遺憾；《哇！陳怡君》則從盤根錯節的地方政治脈絡切入，進而探討當代女性參政議題。

回應現實，始終是吳洛纓創作的終極核心。《我願意》標榜台灣首齣以邪教為主題的犯罪劇集，描述天王巨星投身邪教組織，情節乍看獵奇窺淫與現實無關，但仔細搜尋海內外各界名人加入怪奇宗教組織社團的新聞，實則多如過江之鯽，畢竟名人也會脆弱也會空虛，邪教便有趁虛而入的機會。除了天王巨星和他的經紀人，圍繞在動力會周遭，還有婚姻失敗寄託於此的高中輔導老師、不良於行舉止怪異的中年男子、丈夫發生車禍導致家中陷入經濟困境的勞動女性、臉上有著赤紅胎記倍感孤獨屢遭同儕霸凌的富家千金，甚至連調查此案的檢察官都可能身懷不為人知的故事……，《我願意》以多線敘事盤點當代台灣千奇百怪的人心荒蕪，就目前首兩集情節看來，它有點接近好萊塢多線敘事傑作《衝擊效應》（Crash）和《心靈角落》（Magnolia），每個主要角色心裡都有黑洞，邪教把這些孤島這些迷失的靈魂串連起來，吳洛纓的劇本藉此跨越族群、階級、性別和血緣，意圖繪製一幅驚心動魄的台灣浮生錄。

信徒之一的炎亞綸（吳庚霖）在劇中受邪教儀式洗禮被亂棒毒打淨化。（圖：絡思本娛樂製作）

高慧君於劇中精湛演出有女版邪教教主之稱。（圖：絡思本娛樂製作）

這兩年，台劇因為各種國內外串流平台的興起而有了大躍進，無論題材開發、製作規格還是說故事手法都在持續升級，有的在類型中求新求變（如《誰是被害者》），有的則是經營台味土味追求共鳴共感（如《做工的人》、《天橋上的魔術師》和《我的婆婆怎麼那麼可愛》），《我願意》以一起墜樓案揭開序幕，藉由偵查犯罪抽絲剝繭邪教何以蠱惑人心，它如類型劇般在技巧上精益求精並打磨敘事節奏，亦不忘藉由角色困境去回應台灣當前現實，從選角、美術造型、聲音和視覺表現，極其魅惑華麗，對於邪教與犯罪、人性罪與贖的討論亦有其普世性高度及格局，與當前國際影劇趨勢緊密接軌，展現遼闊視野。非常期待本劇正式上檔，期望追看後續集數能不斷出現驚喜。

《我願意》國際版預告

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