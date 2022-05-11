自由開講》李明哲、《南海血書》的真與假！

陳慶坤

人權工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年期滿返台，昨天在立法院舉行記者會表示，他過去雖關切中國政治犯並曾定期探訪，但不可能去顛覆中國，中國卻以顛覆國家政權罪關押他5年。五年受盡恐慌、屈辱、精神折磨，是血淚斑斑的事實。

作於1978年12月《南海血書》，是中國國民黨戒嚴威權時代下，反共灰色宣傳、政治洗腦台灣人的虛構假故事。當時國民黨情報頭子王昇上將，為配合蔣家王朝的威權統治，激化鼓動台灣人反共情緒，藉此強調國民黨一黨獨大及威權統治「必要性」，並以此打擊、關押黨外異議分子。因此，造成多少人身陷黑牢、命喪黃泉！

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二者都是以反共為主題，前者人權鬥士感嘆於迷途實未遠，悟來者之可追，擁抱民主自由之可貴；後者黨國劊子手，卻於反共理念，匍匐於極權共產帝王的台階之下，卑躬屈膝而不知恥！

外省人第二代出身的李明哲，自稱早年求學時期曾有大中國思想，企圖關心中國人權自由，與被共產黨迫害的異議份子。李明哲或許不知中國共產黨、國民黨兩個兄弟黨，都是極權主義法西斯政黨，草菅人命視人民為寇讎，自由民主是他們所恐懼欲除之而後快的敵人。

李明哲自認後來開始有本土意識，說出「台灣中國，一邊一國」。坐了5年「冤獄」見證了他的付出和犧牲，終於能在自由的土地上自由呼吸，並得以控訴極權主義的共產中國「就是獨裁政府的本質，草木皆兵，入我於罪」。在台灣這樣的吶喊、呼籲，不會「被失蹤」、「被審判」、「被入獄」，見證台灣對抗國民黨「詐騙集團」，造就民主自由光榮的一頁。

李明哲（左）自認後來開始有本土意識，說出「台灣中國，一邊一國」。坐了5年「冤獄」見證了他的付出和犧牲，終於能在自由的土地上自由呼吸，並得以控訴極權主義的共產中國「就是獨裁政府的本質，草木皆兵，入我於罪」。（資料照）

只是，荒謬的《南海血書》不但成為當時國中小學生必讀書籍，公務機關也大量發放，銷售達二十萬冊，最後還拍成電影，其中一句話：「今日不為自由鬥士，明天將為海上難民！」更傳誦一時，如今安在哉！那些朝拜中共，卑躬屈膝的國民黨政要、降將、台灣買辦，不知作何感想？甚至李明哲被失蹤，「兩岸一家親」的柯文哲不僅沒有營救，台北捷運還荒唐的不准刊登營救李明哲的廣告！

歷史是一面鏡子，照映出國共兩黨禍國殃民的本質。國民黨懼共、恐共，蔣家王朝獨裁統治台灣；與現在的中國共產黨懼怕民主自由的台灣，恐怖統治中國如出一轍。然而過去「今日不為自由鬥士，明天將為海上難民！」主從易位，歷史的醜態荒謬暴露無遺！正如李明哲遭中國關押5年「冤獄」，不就是台灣人對抗蠻橫的中國國民黨的翻版？是活生生的「紅色恐怖」！

「假」是相對於「真」而言，曹雪芹《紅樓夢》「假作真時真亦假，無為有處有還無」。李明哲對中共的控訴，台灣人面對國共兩黨政治詐騙集團，應當深自覺醒！對中共併吞台灣唯有以武力對抗；對統派國民黨要將台灣推入共產火坑，要以選票讓它消失在台灣。

（大學助理教授）

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