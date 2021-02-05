自由開講》「族譜」是中國的吃人文化？！

陳慶坤

台灣人的尋根熱與中國國民黨洗腦教育息息相關，因為黨國洗腦教育除了「領袖崇拜」之外，次要的目的就是以「中國史觀」建立國族認同。偽造族譜，就像偽造開羅宣言一樣，是中華民國賴以在台灣生存的工具之一，確立台灣人是中國人的政治思想正確。

國民黨立委陳玉珍日前自爆，基進黨立委陳柏惟和她同屬陳氏宗親，是陳柏惟的姑姑，這番說詞引發外界議論。陳柏惟對此回應陳玉珍是攀親附戚、蹭聲量。陳玉珍不死心，在網路節目中提供一首事先準備好的詩，內容是「吾族傳家惟存厚，諸般善念照春秋，處世無他但率真，萬民鑒察君莫鬪」，要將此詩送給陳柏惟。

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國民黨立委陳玉珍（右）日前自爆，基進黨立委陳柏惟（左）和她同屬陳氏宗親，是陳柏惟的姑姑，這番說詞引發外界議論。

中國政治倫理實際上是依附在「家族倫理」而存在。中國人沒有「國家」觀念，卻有很強烈的「家天下」的觀念，儒家將這種家族的倫理關係提升到無限上綱的個人德行，雖然是可以藉此政治上的操作攏絡，但也形成儒家文化缺少公共意識，只有個人利益，「家族」意識就超越「國家」意識。「移孝作忠」孝是手段，忠於「家天下」才是它的最後目的。

台灣的族譜可靠嗎？清治時代，台灣人大多不識中國字，閩粵偷渡客寫族譜只有依賴通曉漢文的「漢學仙」；這些遭受中國文化荼毒的台灣漢學仙，認為台灣人雖和閩客不同血統，但在他們眼中都是來自唐山。因此，請他們代寫族譜，就是把台灣族譜和閩客族譜接起來。陳水扁2000年就任總統之後，頻頻自認為「台灣和中國源自相同血緣」，立場親中的TVBS還為陳水扁實地走訪他所說的福建省詔安縣原鄉，那裡是一個說客家話的小村落，甚至驗證了陳總統確實有「客家血緣」？民進黨大老呂秀蓮、謝長廷都深陷在虛構的種族主義的陷阱，紛紛到福建尋根？

將這種台灣人的尋根熱，比喻為「牽亡魂」一點也不為過。牽亡魂是透過靈媒作為人神之間的媒介者，在道宮或神壇都有通靈的靈媒或乩童來辦事，當靈媒進入冥想狀態之時，死去親人的魂魄就會來依附在靈媒身上，於是這一幕「陰陽會親」的場面，就上演一場子虛烏有的牽亡魂。族譜的尋根，就宛如「牽亡魂」的種族認同，這種荒謬的抽象想像重返巫術時代。

黨國時期為著建構「同是中國人」的政治意識，國民黨與共產黨皆如出一轍，主張「兩岸中華兒女同根生血脈相連」；然而要求國共兩黨，寄望以民族宗親的關係祈求放台灣一碼的時候，竟然比登天還難？原來兩黨最擅於「網內互打」，更何況殺人如麻的中共，殺的不都是自己的同胞嗎？

（哲學博士大學助理教授）

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