自由開講》將人權落實在生活中

陳逸南

近日韓少將的特赦案成為市井的熱門話題。自由時報4月25日社論，「歷史共業」與「國家安全」，讀後感觸良多，韓、張二人為了完全平反冤曲，仍需走上「再審」之路，不但耗費人力、物力及司法資源，對當事人而言，也是一項長時間的司法折磨，令人不捨與遺憾。

前少將韓豫平獲得特赦。（資料照）

早在19年前，歷史學家、中央研究院院士余英時，為《基本人權》一書（2003年出版）封面提字且寫序，余院士非常贊同該書第一章最後一節所稱「將人權落實在生活中」的概念，同時指出，「他們寫這本書的主要動機是不滿意司法者缺乏關於人權的通識，以致在判案中往往不能有效地保障個人的權利。」

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又指出，「這樣的法律專業人員在掌握了司法大權之後，便難免拘泥於狹小領域中的條文，對重要的人權案件作出不合「理」也不合「情」的判決。為了補救這一重大缺陷，兩位作者建議司法人員必須擴大他們的視野，對於人權觀念有一種圓融的理論瞭解。唯有如此，他們在處理人權案件時才能做到不讓任何一個人受到委屈。」

台灣歷經了38年的威權戒嚴統治，1987年解嚴以來，經由1990年起的民主化改革，有關司法案件的偵查、審判過程，對於人性尊嚴的尊重，仍未完善。有些司法者對於枝節的法條文字通曉嫻熟，但對於人權的理解卻失之淺薄，也因而時常做出不合理的詮釋。亦即，掌握司法權的人，缺乏人權守護者應有的良心及「同理心」。

2017年「全國司法改革國是會議」之後，有關人權的尊重、保障及促進，國人對政府有很高的期待，不過，在實務上的表現，人民對司法的信賴度仍然低迷，期盼「將人權落實在生活中」的概念得以實踐，採行圓融一貫的人權理論，才能系統性、一致性的解決有關爭議，不再新產生冤案、假案，且舊案早日平反解決，以反映「韓少將特赦案」帶來的省思。

（仲裁人）

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