自由開講》掌控主導權，做一個快樂的社群使用者

洪昱睿

現在是社群平台的時代，只要是較熱門的社群平台，有使用網路的人，幾乎都有開設帳號，從評論時事、追蹤藝能消息、與網友互動、查找美食或旅遊資訊、曬美照、爆料抱怨，甚至發發廢文，都能將社群平台當成一個重要管道。

不過當長期使用這些軟體或平台，部分使用者可能會發現自己恐怕罹患了「泛科技焦慮症」，症狀主要有：無時無刻都想拿起手機來滑一下有沒有什麼新的動態消息或通知，自己的發文或留言有沒有人按讚或回應，其實這應該是很普遍的使用者反應，但也許已經在不知不覺中對身心、生活造成負面影響了。

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「泛科技焦慮症」，症狀主要有：無時無刻都想拿起手機來滑一下有沒有什麼新的動態消息或通知，自己的發文或留言有沒有人按讚或回應。（資料照）

而當開始想擺脫社群的束縛時，意志上想刻意不上社群去看東看西，心理準備卻太過薄弱，尤其是當大家都瘋迷在這「擬真」世界時，愈沒去看愈覺得會錯過包括好友動態、社團新訊息、社會熱門話題等資訊。

社群的世界中，確實有不少能派得上用場的資訊。但是：一、這些資訊還是有很多管道可以獲得。二、是否有必要把個人的大小事都透露給別人知道？三、對於窺探他人的生活情況真的有興趣？看了會不會想比較，造成不必要的優越感或劣等感？四、每天一堆不同意見的網友們互相攻訐謾罵，自己難道也要攪和進去？五、愈來愈多缺乏價值的「偽新聞」、假消息、大外宣、爆廢文，看這些能獲得什麼？六、即使不看社群，其實依然有很多有趣、有意義的事情值得去做。

當然，如果自己可以調配好時間，也調適好情緒，喜歡用社群平台與人互動的人，當然要非常尊重其選擇，如果能有效利用，那更是最好。但最好能切記，社群平台也是要營利的，利用它也會對使用者產生不可知的風險。總之，若要使用社群，最重要的是，不要過於沉迷，不要被社群綁架，不要被社群所帶出來任何負面效應影響情緒，要自己掌控主導權，才能當一個快樂的使用者。

（語文工作者）

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