中亞脈搏》因歐盟制裁，哈薩克被迫繞過俄羅斯，尋求其他路線出口石油？

西方國家對於俄羅斯的制裁對於中亞國家經濟有著極大影響。極度依賴俄羅斯港口出口石油至歐洲的哈薩克必須找尋其他替代路線，繞過俄羅斯，意味著物流成本將上漲，哈薩克國內也面臨巨大的通膨壓力。

中亞脈搏（Central Asia Pulse）

西方國家對俄羅斯的制裁立竿見影，令到極依賴俄羅斯港口出口石油到歐洲的哈薩克不得不繞過俄羅斯，尋找其他港口代替。早前歐盟對俄羅斯實施制裁，針對該國能源、金融和運輸行業，包括敏感技術出口禁令、禁止向俄航出口飛機和相關部件，以及禁止俄羅斯在歐盟金融市場進行交易。

請繼續往下閱讀...

哈薩克工業及基建發展部周四（2日）發表聲明表示，由於歐盟對俄羅斯實施制裁，影響俄羅斯託運，令到哈薩克出口商在通過俄羅斯新羅西斯克（Novorossiysk）及聖彼得堡港口運送貨物時遇到困難，迫使該國不得不尋找其他替代港口或路線出口貨品到歐洲，例如「亞塞拜然—喬治亞—土耳其走廊」。

西方國家對俄羅斯的制裁，令極度依賴俄羅斯港口出口石油到歐洲的哈薩克不得不繞過俄羅斯，尋找其他港口代替。圖為哈薩克國營天然氣及石油公司所經營油氣加工廠。（REUTERS）

較早前，《路透社》獨家訪問了哈薩克石油買家，原先他們購買經新羅西斯克港口運輸的哈薩克石油，但是由於哈薩克石油與俄羅斯石油混合裝載一起，由港口運送出港，令買家難為船舶購買保險，加上俄羅斯託運人受到運輸目的地的歐盟地區制裁，因此買家紛紛對哈薩克石油望而卻步。另一方面，哈薩克出口商也因黑海油輪運輸中斷而遭受巨大損失。

2021年，超過5300萬噸哈薩克石油（相當於該國石油出口的三分之二）通過裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium，CPC）運送到新羅西斯克港口及附近的CPC碼頭，然後出口到歐洲及其他地區。CPC每日運輸120萬桶哈薩克石油，相當於1.2%石油全球供應量。

裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium，CPC）

哈薩克的國家命脈之一石油產業，極依賴歐洲資本及市場。哈薩克三大油田卡沙干油田（Kashagan）、田吉茲油田（Tengiz）及卡拉恰甘納克油田（Karachaganak）主要由歐美外資油企經營，三大油田佔哈薩克石油產量約63%。根據產量分成協議條款，外資油企可以出口所有原油，近80%哈薩克原油出口到歐洲市場。

石油產業為哈薩克的經濟命脈之一，極依賴歐洲資本及市場。圖為哈薩克卡沙干油田上的石油廠。（REUTERS）

然而，歐盟對俄羅斯出口運輸的制裁，勢必影響經俄羅斯出口貨品到歐盟的國家。制裁意味著俄羅斯公司將無法出口其產品到歐盟，不再有來自俄羅斯的貨物運往歐盟，對極依賴俄羅斯路線出口石油到歐洲市場的哈薩克來說，影響十分巨大，迫使其不得不尋找其他替代路線。

當然不只石油，就連平時經俄羅斯出口到哈薩克的歐洲商品亦受影響。由於需要繞過俄羅斯，物流成本將會上漲，令哈薩克國內面臨巨大的通漲壓力。有哈薩克本地餐廳稱，有些進口至歐洲的食材成本已上漲20至30%，要開始找其他鄰近國家的供應代替。

另一方面，業界亦預計歐盟對俄羅斯以及白羅斯的制裁，將會影響中國與歐洲之間的鐵路貨運 — 「中歐班列」，對中國「一帶一路」戰略有一定程度的負面影響。

本文經授權轉載自中亞脈搏（Central Asia Pulse）：〈因歐盟制裁，哈薩克被迫繞過俄羅斯，尋求其他路線出口石油？〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法