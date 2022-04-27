中亞脈搏》因歐盟制裁，哈薩克被迫繞過俄羅斯，尋求其他路線出口石油？

中亞脈搏（Central Asia Pulse）
西方國家對俄羅斯的制裁立竿見影，令到極依賴俄羅斯港口出口石油到歐洲的哈薩克不得不繞過俄羅斯，尋找其他港口代替。早前歐盟對俄羅斯實施制裁，針對該國能源、金融和運輸行業，包括敏感技術出口禁令、禁止向俄航出口飛機和相關部件，以及禁止俄羅斯在歐盟金融市場進行交易。
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哈薩克工業及基建發展部周四（2日）發表聲明表示，由於歐盟對俄羅斯實施制裁，影響俄羅斯託運，令到哈薩克出口商在通過俄羅斯新羅西斯克（Novorossiysk）及聖彼得堡港口運送貨物時遇到困難，迫使該國不得不尋找其他替代港口或路線出口貨品到歐洲，例如「亞塞拜然—喬治亞—土耳其走廊」。
西方國家對俄羅斯的制裁，令極度依賴俄羅斯港口出口石油到歐洲的哈薩克不得不繞過俄羅斯，尋找其他港口代替。圖為哈薩克國營天然氣及石油公司所經營油氣加工廠。（REUTERS）
較早前，《路透社》獨家訪問了哈薩克石油買家，原先他們購買經新羅西斯克港口運輸的哈薩克石油，但是由於哈薩克石油與俄羅斯石油混合裝載一起，由港口運送出港，令買家難為船舶購買保險，加上俄羅斯託運人受到運輸目的地的歐盟地區制裁，因此買家紛紛對哈薩克石油望而卻步。另一方面，哈薩克出口商也因黑海油輪運輸中斷而遭受巨大損失。
2021年，超過5300萬噸哈薩克石油（相當於該國石油出口的三分之二）通過裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium，CPC）運送到新羅西斯克港口及附近的CPC碼頭，然後出口到歐洲及其他地區。CPC每日運輸120萬桶哈薩克石油，相當於1.2%石油全球供應量。
裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium，CPC）
哈薩克的國家命脈之一石油產業，極依賴歐洲資本及市場。哈薩克三大油田卡沙干油田（Kashagan）、田吉茲油田（Tengiz）及卡拉恰甘納克油田（Karachaganak）主要由歐美外資油企經營，三大油田佔哈薩克石油產量約63%。根據產量分成協議條款，外資油企可以出口所有原油，近80%哈薩克原油出口到歐洲市場。
石油產業為哈薩克的經濟命脈之一，極依賴歐洲資本及市場。圖為哈薩克卡沙干油田上的石油廠。（REUTERS）
然而，歐盟對俄羅斯出口運輸的制裁，勢必影響經俄羅斯出口貨品到歐盟的國家。制裁意味著俄羅斯公司將無法出口其產品到歐盟，不再有來自俄羅斯的貨物運往歐盟，對極依賴俄羅斯路線出口石油到歐洲市場的哈薩克來說，影響十分巨大，迫使其不得不尋找其他替代路線。
當然不只石油，就連平時經俄羅斯出口到哈薩克的歐洲商品亦受影響。由於需要繞過俄羅斯，物流成本將會上漲，令哈薩克國內面臨巨大的通漲壓力。有哈薩克本地餐廳稱，有些進口至歐洲的食材成本已上漲20至30%，要開始找其他鄰近國家的供應代替。
另一方面，業界亦預計歐盟對俄羅斯以及白羅斯的制裁，將會影響中國與歐洲之間的鐵路貨運 — 「中歐班列」，對中國「一帶一路」戰略有一定程度的負面影響。
本文經授權轉載自中亞脈搏（Central Asia Pulse）：〈因歐盟制裁，哈薩克被迫繞過俄羅斯，尋求其他路線出口石油？〉