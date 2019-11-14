伊朗與西亞世界》無法抗拒的石油魔力

羅哈尼宣稱在境內發現的新油田，或可藉此提升伊朗的實力，當然也有擺脫長久以來被西方壓制的用意。於是，即使不斷有石油資源在未來30年或50年內就會枯竭的警訊發出，卻仍然如魔戒或無限寶石一樣發出令人無法抗拒的魔力。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

本月11日，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）宣布在胡澤斯坦省（Province of Khuzestan）發現龐大石油蘊藏量的油田，當然不能說會因此產生什麼重大動盪，伊朗也不盡然就因為新油田成為西亞強權。不過，同一時間阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates, UAE）也公開向伊朗喊話，希望能共同討論降低區域緊張狀態的協議。畢竟近期美國與伊朗在波斯灣（Persian Gulf）的勢力對抗，已然讓波斯灣的眾產油國難以招架，儘管UAE立場仍是親美，但還是得和伊朗稍微聊一下。因為西亞與國際局勢變化，石油仍是相當重要的影響因素。

本月11日，伊朗總統羅哈尼宣布在胡澤斯坦省發現龐大石油蘊藏量的油田。（AFP）

石油並非新物質，是自古就存在的天然資源，雖然使用的方法與今日不同，但富有相當大的影響力。在西元前大致從今日亞塞拜然（Azerbaijan）發跡的聖人瑣羅亞斯德（Zoroaster），他的思想與火即是重要的圖騰。

Azer字面上的意思是火，也就是亞塞拜然地名的根源。此區地底豐富的石油蘊藏量早已浮出地表，一旦燃起就很難熄滅，燃燒時間一久，對於古人而言就是「千年不滅」。在西元前6世紀從今日伊朗南部法爾斯省（Province of Fars）崛起的居魯士二世（Cyrus II），將部分的亞塞拜然納入勢力範圍，吸收了瑣羅亞斯德的思想以及地底的石油資源，進而擴大成為橫跨半個亞洲的勢力，即世界上第一個擁有龐大領土的阿契美尼德帝國（Achaemenid Empire）。

從今日亞塞拜然發跡的聖人瑣羅亞斯德，他的思想與火即是重要的圖騰。（圖：網路）

瑣羅亞斯德的理念不見得特殊，但因石油而生的火，可能是讓阿契美尼德帝國壯大的重要因素。以古代人的世界觀來看，阿契美尼德的帝國範圍就算是世界了。擁有石油，就等於擁有世界。亞塞拜然的石油，在《馬可波羅遊記》的21章裡也有提到，在今日高加索（Caucaus）地區油量甚多「竟可盛滿百船。然其油不可食，祇供燃燒。」

在近代西方的科技日益精進下，人們對於石油已發展出更多的用途。19世紀初期，俄國的勢力進入高加索地區，隨後在巴庫（Baku）挖掘到石油，這提升了俄國在亞洲地區的競爭力，也強化了俄國對高加索與裏海（Caspian Sea）的爭奪企圖，其勢力籠罩伊朗北方，令原本在伊朗南端擁有優勢的英國備感壓力。當時想必沒多少人知道石油究竟能發揮多少功用，但那是誰掌握某種東西就能掌握世界的時代，例如法國人在埃及挖出羅塞塔石（Rosetta Stone）之後，歐洲興起一股研究東方知識的熱潮，縱然不知道這些到底能做什麼，可是擁有知識、資源、人力等等「籌碼」，就有機會成為某些層面上的世界霸權。而19世紀末，世界上第一艘油輪（oil tanker）在巴庫完工，即命名為「瑣羅亞斯德」。

伊朗西南部靠近波斯灣一處也有豐富的石油蘊藏量，其實當時的英國人早已知道，但還沒有挖掘的機會。伊朗政府當然也清楚若石油挖掘成功，對國家的經濟將大有幫助，而英國的技術是可以依賴的對象。1901年，伊朗首相阿敏阿蘇潭（Amin al-Soltan）與英國資本家達西（William Knox D’Arcy）簽訂了《石油利權》（Oil Concession of 1901），允許達西往後60年在伊朗開採石油的權利。1908年5月26日，石油開採終於在伊朗西南方的所羅門清真寺（Masjed-e Suleyman）成功，為西亞地區石油工業發展的濫觴。隔年4月「英國波斯石油公司」（Anglo-Persian Oil Company, APOC）成立。

《石油利權》允許達西往後60年在伊朗開採石油的權利。1908年5月26日，石油開採終於在伊朗西南方的所羅門清真寺成功，為西亞地區石油工業創造出相當成功的油井。隔年4月「英國波斯石油公司」成立。（維基共享）

自此，西方石油公司在波斯灣南北兩岸找尋石油的企圖心越來越強，在美索不達米亞（Mesopotamia）與阿拉伯半島（Arabian Peninsula）也曾出現挖石油的熱潮。在新科技的發展下，地底下的石油，在阿契美尼德帝國之後大致過了2500年，又成為該地區發展相當重要的天然資源。只不過，以往是阿契美尼德帝國單獨掌握這樣的優勢，但到了20世紀，有能力爭取石油的國家卻是來自於歐美地區，他們掌握了石油工業，等同掌握了西亞以及世界。

然而，西亞國家並不見得就放著石油任西方國家予取予求。二次大戰結束之後，原本掌握西亞發展的英國已搖搖欲墜，「英伊石油公司」（Anglo-Iranian Oil Company, AIOC，1935年由APOC改名而來）遭到伊朗首相穆沙迪克（Mohammad Mossadiq）抵制，1951年之後穆沙迪克推動的石油國有化政策讓英國相當頭痛。儘管1953年8月，美國因擔憂穆沙迪克可能向蘇俄靠攏，弄垮了穆沙迪克政府，但英國並未取回石油主導權，就此丟掉了在西亞最大的資產。美國則因為在伊朗逐漸建立起影響力，再加上自1930年代以來與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的石油合作，成為掌握西亞地區最有石油資源的外來勢力。

1973年，因為美國過於偏袒以色列（Israel），而眾阿拉伯國家在對以色列戰爭都吞下敗仗之際，沙烏地藉機尋求阿拉伯世界霸主地位，因此以限制石油出口量、提高油價的方式，對以美國為首的西方世界施壓，藉以讓主流國際社會減少對以色列的支持。

「石油武器」（Oil Weapon）一詞，具有「石油可做為武器攻擊他人」的意涵。但美國的石油並非完全來自於西亞，而且當時又剛好面臨「水門案」（Watergate Scandal）與越戰（Vietnam War）失敗的困境，對沙烏地並沒有採取行動。反而當1979年伊朗在革命後因持敵對美國的立場，美國才報以各方面的制裁以懲罰這個不聽話的「邪惡」國家。至今伊朗並未改變立場，美國的打壓也沒有減少過。

如今，羅哈尼宣稱在境內發現的新油田，或可藉此提升伊朗的實力，當然也有擺脫長久以來被西方壓制的用意。於是，即使不斷有石油資源在未來30年或50年內就會枯竭的警訊發出，卻仍然如魔戒或無限寶石一樣發出令人無法抗拒的魔力。

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