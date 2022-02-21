自由開講》柯P防疫問題出在只會打嘴砲

孫松濤

日前，柯市長針對監院調查報告，批「醫療是專業，不要找外行人來當打手」云云，讓人啼笑皆非。有擔當的政治人物，應勇於接受檢驗，具體回應，而非情緒性發言，估不論監院的調查報告如何，回顧柯在防疫中的表現，莫說專業，連平常百姓都可看出他的問題出在哪裡？

台市長柯文哲。（資料照）

防疫已逾兩年，全國各縣市首長都兢兢業業防疫，都沒什麼大問題，唯獨柯問題最多，怪東怪西，就是不怪自己。舉數例如下：

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防疫初期，柯表示：他來當防疫指揮官也不會太差。事實上是，北市初期防疫會議十餘次，他去幾次？一查便知，幾乎都是黃副市長主導。若檢視其防疫整體成效，更是乏善可陳。

防疫剛爆發，當中央忙於解決口罩荒，成立口罩國家隊，柯卻言：「口罩生產線增加是盲目擴廠」。當指揮中心推口罩實名制時，柯連發口罩數量、排隊，他都有意見，他大肆宣傳搞口罩販賣機，還自吹自擂，可協助其他縣市，結果是搞不到幾天，由於效能不佳，只能以「那個東西已沒有用」收場，浪費多少公帑？

再看預約系統，全國都沒問題，唯獨柯想搞自己的，其中以不參加中央預約系統1922第19期，造成民怨，後來才又加入。再看，打疫苗各縣市都沒問題，北市除出現打特權疫苗外，連疫苗接種都搞不好，尤其在花博接種站打疫苗，都要讓老人排長龍，在雨中苦等。台北首善之區，醫療資源最豐富，實不應出現類似問題。

最讓人不解的是，防疫本來就是整體作戰，互相協助。環南市場疫情擴散，王必勝接獲指揮中心指派，進駐聯合前進指揮所協助處理，任務完成，柯卻質疑王的貢獻，令人不解。柯狹隘的心態，讓人搖頭。後來在輿論的批判下，再改口。

政治人物凡走過必留下痕跡。經常有人問我，柯為什麼變成這個樣子，我只能告訴他們：其實，柯文哲不壞，只是想當總統，想到頭殼怪怪的！

（退休教師）



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