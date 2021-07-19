自由開講》藍營三山頭與六百萬票

蕭嘉弘

媒體人黃創夏臉書發文指出2024年的總統大選，柯文哲由於門票已經到手，拿到「六百萬票」以上，並非不可能。根據台灣民意基金會六月23日公布的政黨支持度民調，民進黨和國民黨的支持度和五月相比都下跌，而柯文哲的台灣民眾黨支持者驟增7.1%，其他如時代力量台灣基進也都增加。若將時力和基進黨歸屬泛綠，國民黨和民眾黨歸泛藍，這兩個月的結果呈現驚人的一致性：泛綠陣營都輸給泛藍陣營1.6 %，雖然仍在3%的誤差範圍，但藍營團結起來，贏面的確較高！

黃的推論也是立基於，柯能順利接收韓粉，加上多拿到游離的中間選票。問題是，中國國民黨老是自認是老大哥的心態，勢必會推出一位自己黨提名的總統候選人，柯自視甚高，又當過首都市長，也不可能願意屈居老二，萬一當選，成了另一個無聲的副總統，再加上被黃越綏點名，收編民眾等小黨，將成民進黨2024最大威脅、對之前退出2020總統大選也表示「真有後悔」的郭台銘，泛藍將三山頭鼎立，且沒有人願意當老二，這才是泛藍能不能將看似到手的鴨子煮熟，也不讓它飛了的隱憂和關鍵。

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柯七號上也宣布要競選總統趙少康的節目，明顯想搶攻深藍選票，但根據網路輿情分析網站「聲量看政治」的統計，之後柯的搜尋聲量一個禮拜間如吃了瀉藥，負面聲量和總聲量都不斷下跌，可見有一好沒兩好。根據「匯流民調大數據網路輿情搜尋引擎」計算到7月11號，柯文哲網路聲量在六都市長中仍算最高，但好感度屬於六都中的後段班，僅略贏過鄭文燦。

柯七號上也宣布要競選總統趙少康的節目，明顯想搶攻深藍選票，但根據網路輿情分析網站「聲量看政治」的統計，之後柯的搜尋聲量一個禮拜間如吃了瀉藥，負面聲量和總聲量都不斷下跌，可見有一好沒兩好。（擷取自趙少康臉書）



柯的負面聲量常獨佔鰲頭，還曾一度是自己正面聲量的五倍，他的政黨卻能獲得更高的支持度，反應台灣政治人物喜歡炒短線，蹭網路聲量，不論正面或負面，相關的支持就會高的奇怪現象，難怪柯喜歡每天胡亂砲打中央，且樂此不疲。台灣民眾對整體執政成績和大環境、疫情控制不滿，就去支持聲量高政治人物的現象，只會使國內情勢和政壇更容易被興風作浪，更該要自我檢討。

（語文工作者）

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