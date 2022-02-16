自由開講》『我是他非』的臺灣政治亂象

洪昱睿

二〇二〇年韓國年度四字成語「我是他非」（原文：아시타비），意指「雙標」（雙重標準）。原先韓國並沒有這個成語，意思算相近的有個「내로남불（原文）」，大致可「擴譯」為「我搞曖昧是浪漫；他人談戀愛則是不倫」（原文：내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜）。「我是他非」除可直指「雙標」之意以外，甚至可引申為「只許州官放火；不准百姓點燈」，簡單說就是「只有我才可以說，可以做」的意思。

近來在臺灣，以中國國民黨和臺灣民眾黨首的藍、白陣營，其許多在政治與政策面上的言行正是標準的「我是他非」，我們可以輕易舉幾個例子。

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一、日本福島五縣食品解禁：明明國民黨籍馬英九前總統卸任前還特別交待蔡總統，要妥善處理此事，國際貿易要講道理，不要讓日本人覺得我們很奇怪；未料幾年後的現今，馬英九又推給時空環境背景不同。而國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康先前大啖日本千葉鮪魚；現在又扣人家「核食」帽子，是不能吃的？

前總統馬英九。（資料照）

二、蔡英文總統稱許前總統蔣經國「反共保臺」；國民黨主席朱立倫硬要拗說蔡總統沒有肯定蔣經國。蔡總統說要悍衛中華民國臺灣主權；朱立倫卻說民進黨「抗中害臺」。國民黨還活在舊時代，以為守住臺灣，甚或悍衛中華民國都是自己的專利與功勞？

三、民眾黨主席兼臺北市長柯文哲最喜歡標新立異、特立獨行；硬要用「臺北通」來包山包海，突顯他在「數位治理」方面很能行，但遇到中央推動相關數位系統、政策時，卻又拼命開酸、找碴。

民眾黨主席兼臺北市長柯文哲。（資料照）

綜觀下來，其實藍、白、綠都有互控「雙標」的事實，這絕非臺灣人民之福，在當前局勢環境下，要想使國家進步；各自都必須先妥協掉一些本位主義，更不可再堅持「我是他非」了！

（語文工作者）

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