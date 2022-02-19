自由開講》談談我所認識的陳聖文

林子堯

近日，民進黨台北市大安文山區的市議員初選相當熱鬧，其中陳聖文遭點名過去曾加入國民黨，部分輿論甚至指為紅色滲透等，實在有些引申過度，也與我認識的陳聖文落差甚多。年輕人在參政的過程，政治認同的變化，都應該從脈絡來理解，武斷給予標籤，對於擴大抗中保台的基礎實無助益。

我之所以和陳聖文認識，源自於前年他到國會任職。他待人客氣、做事積極，且不諱言過去曾在中國讀書，對於台灣的政治脈動理解有不足，因此花許多時間找資料，並參加過民進黨青年營隊，想彌補過去的資訊落差。

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記得我曾好奇問過，他為何想到中國讀書？陳聖文也誠實告知，曾對中國有過錯誤的理解，而選擇到中國讀書。赴中時也參與過國民黨活動，結交藍營朋友。直到其家庭事業一夕之間遭到中共沒收，被迫中斷學業，但國民黨朋友也冷眼看待他的遭遇，才讓其完全頓悟中國及國民黨都是一場虛幻的夢。

年輕人在參政的過程，政治認同的變化，都應該從脈絡來理解，武斷給予標籤，對於擴大抗中保台的基礎實無助益。（本報資料照）

陳聖文年紀相對輕，未親歷到以大學生做為參加主體的的太陽花學運。筆者當年就讀大二，身邊不少大學同學、朋友不諱言過去受家庭或新聞影響，誤信中國及國民黨聯手編織的統戰美夢，直到學運才啟蒙，看破統戰騙局。陳聖文因為年紀之故，無法經歷這場政治啟蒙洗禮，甚至誤信統戰語言，這不是一個年輕人所能承擔的錯誤，而應該放到中共對台長期的統戰脈絡來做檢視。

也有部分論者認為，陳聖文因為企業二代身分，有紅色滲透的政商關係疑慮。但陳家在中國的事業都遭中共沒收，對於中國有切身之痛的他，最能明白中共之惡，因此無須給予其錯誤的標籤。

中國對台統戰，這些年對台灣構成極大威脅。但台灣真正的危機，應該是至今仍與中國政商關係綿密，甚至私下為中國發展組織者。相反的，願主動承認曾對中共誤解的人，我們該給予正面肯定。也歡迎更多誤信中國謊言的人參與抗中保台的陣營，壯大包含台灣在內的國際民主陣營。

（作者為台大國發所碩士、國會助理）

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