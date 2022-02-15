自由開講》「割稻仔尾」的嘉義市長？

蔡政憲

近日，嘉義市長黃敏惠大張旗鼓、頭頭是道於其臉書宣傳污水下水道的「政績」，更聲稱是「看不到的建設」；然而，這種帶風向的報導，實情則為：嘉義市自2001年開始辦理污水下水道建設，歷經招標不成及訴訟……等因素導致延宕，且當時全台灣除離島之外，只有嘉義市污水下水道接管率是零。嘉義市政府記取各縣市建設經驗，直至2016年11月開始發包興建，2018年，延宕十餘年的嘉義市污水下水道建設，僅花一年多即突破零接管，為嘉義市「水清」目標踏出了一大步，時任嘉義市長的涂醒哲更可謂功不可沒。

嘉義市長黃敏惠。（嘉義市政府提供）

生活污水可透過污水下水道收集，並輸送到水資源回收中心，經處理、消毒後，放流至嘉義排水回補河川逕流。除了讓市民居家污水逐步獲得妥善處理，亦可消除病媒孳生源、提升生活品質、促使資源再生，使嘉義市更加乾淨、健康。當年涂醒哲推動污水下水道時，雖常被消遣是「看不到的建設」，但反觀黃敏惠在以往九年任期內，汚水下水道工程卻為「0」！所以當市長是否用心？從貌似枝微末節的事即可進行觀察。

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污水下水道施工時，曾遭到許多民眾抗拒。涂醒哲從醫生的「找病因」專業，發現人體中污穢的東西不排除，必然生病，如同都市排除污穢的建設，即為污水下水道和污水處理場，污水從家裡接出來，環境乾淨了，民眾抗拒度就會下降。涂醒哲表示：為了嘉義市的發展與競爭力，市府有責任讓市民充分了解政策。他借鏡其他縣市的經驗，採取先從無阻礙的建築物開始施做，包括新建房屋、大樓及公司……等。連接家戶污水管，原則上亦盡量不拆違建，將衝擊降到最小。涂醒哲強調：民眾忍受一時的不便，能共同成就整個城市的進步與幸福，更與全球各大城市所追求的永續發展目標（Sustainable Development Goals， SDGs）相符。

「前人種樹，後人乘涼」，如今黃敏惠「見賢思齊」並「前事不忘，後事之師」的「校正回歸」，固然是好事，卻也難免有「割稻仔尾」收割涂醒哲政績之嫌。何以涂醒哲僅四年任期能做到污水下水道，黃敏惠足足花了九年卻辦不到？依筆者的看法，即是涂醒哲的「效率」斐然，更凸顯雙方能力的差異。我們究竟需要什麼樣的縣市長？ 如涂醒哲曾說：「Do the right thing政策就是要往對的方向走，大家要往哪裡走，就是正確的方向，希望由市民共同來營造。要有前瞻的眼光來跟市民溝通，不是個人的小恩小惠。」

（嘉義市民、營造業勞工）

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