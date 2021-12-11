自由開講》看穿文字遊戲

謝安民

政客炒作議題，擅長玩弄低劣的文字遊戲。豬前面加個萊字，創造一個新名詞；然後把萊豬和毒豬劃上等號，創造一句口號。知道國民大多數重視和美國的經貿關係，就把萊豬和美豬之間劃上不等號，再創造一個口號。進而利用這兩個口號來搧動民情，來迴避正當的事理分析和辯論。

筆者一輩子開了無數的處方箋。處方一定要有劑量和用法。我們都知道劑量和用法不對，可以把良藥變成毒藥。一個最明顯的例子就是心臟科最古老的藥，毛地黃（digitalis）。毛地黃在幾年前名聲很壞，因為有幾個大規模研究的結果，服用毛地黃的病人死亡率較沒有在服用的人高。不過後來的分析指出，問題出在當時使用毛地黃的劑量太高了，而且當時血中療效濃度的範圍（1-.1.2） 也訂得太高。後來越來越多人主張只要使用得法（減劑量；降低血中療效濃度範圍為0.7-0.8）毛地黃還是一個安全有用的藥，有些情況下還是唯一適用的藥物。

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不只是豬，牛、雞、魚肉中都會有化學物質；天天吃的米也常有有害的砷。要談到有無毒性，一定要考慮到劑量和使用方法。（中央社）

活在現代社會免不了會接觸許多有可能傷害到人體的自然和人造物質。蔬菜中有殘留的農藥；不只是豬，牛、雞、魚肉中都會有化學物質；天天吃的米也常有有害的砷。要談到有無毒性，一定要考慮到劑量和使用方法。這個道理不只是醫藥界的人士知道，很多人（包括政客）也都應該知道。竟有政客甚至醫師稱萊豬為毒豬，而不討論劑量，實在令我不解。

有人說中國進口的美國豬就沒有萊克多巴胺。我想問他，以中國和美國的食安紀錄，你會相信那一國？你到美國吃東西放心，還是在中國吃東西放心？中國食安藥安出了那麼多問題，中國人出國就掃購藥品和奶粉。中共讓中國人多年來吃下那麼多有毒的食品和藥物，光光在萊克多巴胺上做題目，真的是在維護中國人的健康？還是目的在做大內外宣，以及在政治上打壓台灣，在經貿上製造中美矛盾？

水喝多了也會中毒，甚至死亡。沒有人會稱水為毒水吧！

（作者為退休心臟科醫師，前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

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