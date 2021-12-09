自由開講》開放的天空 自由的市場

鄭麗伶

近日因萊豬公投，台灣親友被在下騷擾不斷，懇求為我們這些因疫情而不便回台投票的海外鄉親，為台灣的將來多拉幾張「不同意票」。有親友反應在拉票時碰到一些質疑，最常聽到有兩點，一是美國為什要逼台灣人吃萊豬？二為萊豬對下一代健康有害。

關於第二點，在此不想多著墨。主因是萊牛在台灣開放9年，美牛在台的市場激增3倍。更不用說日本新加坡等一百多國，長年開放萊劑飼養的肉品，也沒有對健康有害的事實。除非是吃素或不碰牛肉的家庭，面對這種選擇性的「食安」憂慮，真的很難溝通。只能說，希望這些家長以後也用公投將國內的菸酒全部禁掉：當然，千萬也別忘記，讓許多孩童年紀輕輕就喝出糖尿病和脂肪肝的手搖杯。

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至於第一點更是鬼扯。美國在乎的是開放自由的市場，進口與否、要不要吃，全部掌握在台灣人民個人的自由意志。最直接的證據就是萊豬開放即將滿一年，台灣進口萊豬的記錄仍是零鴨蛋，但請問有誰聽過美國政府來函表示抗議？

美國在乎的是開放自由的市場，萊豬進口與否、要不要吃，全部掌握在台灣人民個人的自由意志。最直接的證據就是萊豬開放即將滿一年，台灣進口萊豬的記錄仍是零鴨蛋。（本報資料照）

如果這個解釋還聽不懂，容我講個「開放天空」的故事。

記得2018年，中國民航局去函全球各大航空要求將台灣名稱改為「中國台灣」，否則就收回航權的事端嗎？航權談判是國與國之間的大事，通常是錙銖必較，細到可分為9種航權。但美國從 1992 年以來，與超過 125 個外國政府簽訂航空運輸協議，建立了「開放天空」夥伴（Open Skies Partners）。本協議旨在為航空公司提供國際客機和貨運服務的權利，支持消費者的選擇和自由競爭市場，從而使航空公司能夠自由為消費者和託運人提供更實惠方便和高效能的航空服務。因此，「開放天空」促進了旅行和貿易，成就高階就業機會，並促進廣泛的經濟增長。

美國和台灣簽署「開放天空」的協議是1997年2月28日，隔年3月18日生效。年輕人可能不知道，古早台美之間的航線有許多美國公司的選擇，包括大陸航空（Continental）美國航空（American）、達美航空（Delta） 、聯合航空（United），甚至有西北航空（Northwest）等等。但現今台美間，唯一「倖存」的是美國聯合航空的台北與舊金山的直飛航線。其他所有直飛班機幾乎都由華航和長榮航空給「壟斷」。

這就是「開放天空」的故事。市場機制自然決定。在自由市場下，金錢貨物的流動完全根據「市場主導」的原則，政府不介入控制。台美間的航線現在幾乎只剩台灣的公司，靠著更好的服務和自由市場而獲利。但美國政府有翻臉或翻桌，或試圖關閉「開放的天空」嗎？

台灣人要做國際人，不要只看近利。何況買與吃的主導權完全在自己的手中。已經打開的市場又要關門是百分之百的背信和經濟制裁的行為，和中國對台灣農產品玩的手段是一模樣。萬一萊豬公投過關，不只台美關係恐有巨變，全世界也會認為和台灣簽約沒有保障，台灣不是可被信任的夥伴。萬一真的走到那一步，想想看，誰會開香檳慶祝被孤立的台灣？

請國人給台灣的國際空間，留一個「開放的天空」吧！

（作者為北美州台灣人教授協會會長）

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