自由開講》打「高端」當然可以出國！

王英明

從國產高端疫苗上市以後，「打高端不能出國」的說法，一直在台灣社會甚囂塵上，因為「高端疫苗沒有國際認證」。這種說法一直到美國11/8規定：「未接種美國及WHO認定的8種疫苗者不能入境」，達到最高峰。

這種不能出國的說法，算是最近7個月來，有關疫苗或疫情的政治操作中，最大的謊言。

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君不見，「已快到期疫苗，必定會打不完」，結果11月底卻如期打完。君不見，「政府阻擋疫苗採購」，結果現在卻疫苗過剩，要拜託大家趕快打、還發獎金咧。君不見，「AZ是過期疫苗、是日本人不要的才送來」，結果特攻隊卻早特權快打完畢。君不見「疫苗分配不夠」，結果是某市府私下暗槓了20多萬劑沒開放。君不見「某時期將爆發社區大流行、不可收拾」，結果什麼事都沒發生，本土還是確診零。君不見「3+7是破口」，但萬華阿公店的疫情，早在華航機師事件之前就發生。君不見「阿中參加有女陪侍宴會，不戴罩唱歌」，但那是去年七月的錄影，當時並沒有戴口罩的硬性規定與習慣，餐廳照常活動。記得筆者帶一團朋友，10月還去鹿港台南玩了4天，每天吃海鮮大餐，照片上大多都沒有人戴口罩。阿中事件調查結果，那只是工商人士正常的聚會，根本不是酒家。

唉，台灣人民總是那麼忙碌，更是歹命，每天要面對這麼多層出不窮的謠言，花那麼多時間，浪費社會資源，討論那麼多無聊的話題。政府也要把防疫的精力，拿出一大部分來應付「應該槍斃」、「草菅人命」、「為八百多條性命負責」這種雜事。

對「打高端疫苗不能出國」這種說法，其實個人只有四個字可以評論：妖言惑眾。

根據知名工商財產保險公司FM Global 的統計排名，在全世界130的國家的經濟復甦排名，台灣是第29名，而亞洲國家能夠擠進前1/4的只有三國。11/30彭博資訊的最新全球防疫排名，由於兩劑接種率已達七成，台灣升為第35名（在亞洲僅次於日本、南韓、孟加拉、香港、印度、中國）。要注意，台灣的不能名列前茅，其實主因是邊境管制太嚴格（沒有開放，評分就拉低），但換來的是我們連續31天本土零確診。

如此防疫優質、疫情極度低風險國家，人民竟然因打了國產高端疫苗，反而被世界上各國拒絕入境？這是多麼荒謬的說法。

對「打高端疫苗不能出國」這種說法，其實個人只有四個字可以評論：妖言惑眾。（資料照）

目前全世界一共有233個國家及地區，不能「出國」是講哪一國？假如散播「打高端不能出國」謠言的人，認為全世界都毁滅了，只剩下美國，那就沒有什麼好說的。但世界上除了美國以外，還有那麼多國家啊！

分析美國有這種入境新規定，是因為當過去很多國家根本就禁止國際間的觀光旅行，也就是通常說的「非必要旅者」（相較下，探親留學就被稱為必要旅者）時，美國卻一直維持對某些國家的特准觀光旅客、而對其他國家不開放的規定，這是川普時代所留下。（台灣就包括在裡面，不打疫苗就可以入美國）。但後來美國感染人數持續居世界首位、相當嚴重，國內民眾對打疫苗的態度又非常不一致，但為了經濟復甦，不得不加強開放，擴大到所有國家旅客的觀光，在「鋸箭法」防疫原則之下，只好採取：所有「必要或非必要旅者」都需接種完整疫苗才能入境，結果造成台灣本來有的優勢沒了。

套一句美國親友說的：美國人自己都不打疫苗了，還要叫國外入境的人打疫苗？但美國的新規定就是這樣。換句話說，美國成為世界目前唯一規定「要有疫苗接種記錄的人才可以入境」的國家。

但台灣人「出國」定義，就是到「美國」嗎？當然不是。

美國認定的完整接種，除了基本款的四種疫苗：輝瑞（也就是德國BNT）、莫德納、嬌生，以及美國不使用的AZ（所以美國沒給緊急授權藥證EUA），另外也認可了兩種傳統型減毒中國疫苗、兩種印度疫苗（其中一種是傳統減毒型、一種是AZ印度版）。

這多出來的四種中國及印度疫苗，其實並不表示它們是脫穎而出的優質疫苗（相反其抗體效價，有非常多的爭議，甚至只是及格邊緣而已），美國也沒有給這四種疫苗緊急藥證。會列入境許可的主因是，世衛組織已先認可。猜測這種認可，應該是政治因素居多。不但世衛秘書長與中國關係良好，而且中國、印度是世界人口最多前兩名（美國是第三），赴美的人數也是居高位，若美國不把中、印疫苗列入認可，會造成嚴重影響。

世界上目前疫苗至少有200種，台灣雖然與美國關係良好，但接種高端疫苗人數，僅是一百五十多萬。美國政府不可能為這「不是邦交國」的少數人，優先列入，況且高端上市時間只有短短五個月。美國沒有把高端列入認可的入境疫苗之一，其實應是理所當然。

然而高端的抗體實驗成績，還有小英政府外交人員的努力，一段時間後美國終究應會注意到。台灣人民也只有再忍耐一陣子。在此筆者也建議高端公司，應該邀請美國在台協會AIT訪問，讓他們多了解疫苗的製造與抗體內容，提出各種文獻有利的報告，以增加美國政府對入境認可疫苗的可能性。

其次要談到，美國以外，剩下的「地球其他國家」，對接種高端疫苗的台灣人採取的態度。但先要有幾個認知：1、所有國家的入境政策及檢疫、隔離的方式，可能都不一樣，而且隨時都會隨疫情改變。但是核酸檢驗PCR，永遠是第一優先。2、入境更重要的是「你來自什麼國家或地方」。所有主要國家都把台灣視為低風險地區，列為白色名單或綠色區。只是有些國家是針對打了認可的四種疫苗者，在隔離規定上會鬆一些。3、歐美許多國家的所謂隔離，其實很多是憑個人的良心，政府單位並沒有很認真的監督。雖然近幾個月的措施似乎日趨嚴格，而且開始有反覆核酸檢測的規定。

不過即使是11/30跟進美國的加拿大，入境認定要七種疫苗（比美國少一種）中的一種，也只是針對觀光客而言，若是留學生（即所謂的必要旅者），沒有疫苗證明還是准許入境，只是隔離的規定較嚴（需14天），還有反覆核酸檢測比較多次，而且隔離結束會督促補打完整疫苗。

目前歐盟認定的疫苗就是BNT、AZ、莫德納、嬌生四種基本款沒錯，但沒有一個國家規定，必須要打過這四種疫苗之一的「才可入境」。打了高端、或完全沒打疫苗，只要是來自台灣，都可以入境。只是入境後，在很多民間場合，例如超市或大型活動，可能會需要疫苗證明，此時會增加生活的不便。不過有些地方的單位，只要有疫苗證明就可以，包括高端。四大疫苗的認證，只是在海關，那是為了檢疫的規定或隔離方式的選擇。

簡而言之，就入境的層次而言，不談入境後第二層次各種不同的隔離，對世界防疫優等生的台灣人，沒有打任何疫苗，入境歐盟國家是沒有問題的。就把打過高端，當作是沒有打疫苗的人也一樣，反正也沒什麼優惠，能入境就可以了。所以說「打高端不能出國」，完全是錯誤的認知以及謠言。

以下是目前幾個重要歐洲國家最新的資料（可能隨時會改變）：

如果沒有那四種疫苗證明，在比利時、尼德蘭、西班牙、法國、德國、奧地利，只要核酸檢測陰性，就可入境，而且入境後是不需要隔離的。「所以打高端可以出國（美國除外）」。

如果沒有四種疫苗證明而入境義大利，只需要核酸檢驗陰性證明，再自主隔離五天後，採檢一次即可。「所以打高端可以出國（美國除外）」。

如果沒有疫苗證明要入境英國（英國已經脫歐），需核酸檢測陰性，並且隔離十天。「所以打高端可以出國（美國除外）」。

世界上有些國家是根本禁止觀光旅行，你打任何疫苗都是不准入境。有些國家是已開放觀光，但必須要認定的基本款幾種疫苗，才可入境觀光，若是留學者，又不在此限。有些國家是開放觀光，要疫苗證明，而留學者也是一樣要。更多的國家尤其是歐盟，根本是你打不打疫苗都可以入境旅行，入境後的隔離方式各國都不一樣。主要前提都是「你來自什麼國家」，而且核酸檢測比疫苗更重要。台灣是一個低風險國家，是全世界的共識。

世界這麼大、國家這麼多，各國的規定都不一樣。但一句話說「打高端不能出國」，造成很多人（尤其年輕人）人心惶惶，好像打高端是做錯了什麼事，變成「低端」人口，在社會上抬不起頭。有這樣無稽的謠言流傳，只證明了很多人是沒有思考能力、人云亦云、缺乏世界觀。

林靜儀醫師說得好：「打疫苗是為了保護自己，不是為了出國」。其實也可以再加一句，「疫苗不是為了方便你來政治操作的」。

（台灣家庭醫學會創會理事）

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