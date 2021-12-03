自由開講》由大學生考試舞弊談成績計算制度不公問題

王文楷

近期部分大專院校爆出學生考試舞弊現象，其中包括定義中的頂尖大學。筆者自2012年2月開始在大學任教，資歷與許多先進相比雖然尚淺，但於這十年間與學生相處，以及觀察網路平台（如FB和Dcard）上的學生討論，對近期事件有感而發，故書此文供社會先進們指教。特別說明以下並非大樣本的觀察，也請相關專家多多包涵。

台灣高教怎麼了？台北醫學大學醫學生日前才爆出集體舞弊爭議，近日又傳出有台大學生在網路社群PO文爆料，指某系期中考也集體作弊！圖為台大校門。（資料照）

觀察網路平台的考試或選課相關討論，尤其是包含面試的入學考試，學生間的討論瀰漫著成績至上觀點，不少人認同校名、學校地點和成績排名對於未來升學或就業帶來更多的機會。校名和學校地點非本文所討論重點，在此不多加論述，但成績與入學結果的相關性，甚至成績與實際學習成果的相關性，需要統計上的嚴謹驗證。分數膨脹（grade inflation）已為教育界數十年來之現象，成績至上的觀點，在分數膨脹的現代更加深了一些問題。例如為了能夠得到亮眼成績，使得未來的升學或就業有較多機會，在學期間選擇了所謂的「甜課」，課程分數給的越高越好，而課程內容是否受到過去修課學生肯定，可能非主要考量。而學生對各課程的教學評鑑，或是各校的開課條件（如最低修課人數），更可能惡化了這樣的現象，甚至導致曾被報導過的選課賣課狀況。本次的大學生作弊事件，雖難以證明皆為這樣的因素，但也不能排除其可能性的存在。

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筆者身為教師，總期待學生能夠多嘗試不同課程，甚至是挑戰有難度的課程。筆者相信多加涉獵以及挑戰難課，這樣的磨練對學生未來有所幫助。然而不可否認，有難度的課程不管給分是否寬鬆，相較於所謂的「甜涼課」，大多較無吸引力。依筆者拙見，教育方若欲鼓勵學生勇於挑戰，提高學生學習成果和成績之間的正相關性，可藉由公平制度達到目的，首要便是打破原始分數所產生的問題。現行大部分學校的成績班排名計算，皆以各課程原始成績利用學分數做加權平均。為了得到好的排名，選擇給分寬鬆的課程便是一種修課策略，必須想方設法提高各課程的原始分數。但此計算方式所得的排名，須建立於不同課程之間的分數等值之假設，此條件相當難以成立。例如不同老師的評分習慣，或是不同課程的難度差異，都是使分數等值的假設無法成立的因素。筆者曾就此問題建議目前服務的學校權責單位，應思考公平的成績比較制度。筆者拋磚引玉建議使用標準化分數做加權平均，使各課程成績有公平的比較可能性，進而降低學生一昧追求高分的狀況，遺憾的是並未受到學校重視。然而欣慰的是，已有部分學校發現此問題，並做出類似改變，例如採用分數等級制，或是將原始分數轉換為t分數後，再進行加權平均。

考試舞弊的原因因人而異，各原因的可能解決方式也有所不同，例如品德教育的加強，或是降低畢業學分數過高所造成的淺碟式學習等。本文僅就在成績至上的氛圍下，不公平的成績制度，可能是造成考試舞弊的原因之一發表淺見。而前述所提到的制度改變，是否能降低為追求高分而作弊的可能，筆者不諱言必須持續觀察。但現行成績比較制度確實有所缺陷，期待教育者能重視此問題，為學生提供更公平的競爭制度。並在較公平的制度下使學生無後顧之憂，幫助培養勇於挑戰困難的態度。

（國立高雄大學金融管理學系副教授）

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