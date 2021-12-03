自由開講》從數位平台中學習如何掌握學習自主權

施君潔

近幾年來，科技飛速發展的事實是不容置疑的。我們每個人可能都幻想過，再過十年，孩子們會否又生活在一個我們十年前無法想像的時空中呢？人人有智慧型手機，各種３Ｃ載具，汽車工業、電器用品，甚至是醫療科技、生物科技等，進展都快到令人難以想像的地步。從這個角度去思考教育的時候，身為教學現場的教育工作者，我認為讓孩子開始接觸數位工具是一件無法逃避的現實，讓孩子不只擁有學科素養，在領域科目中擁有帶得走的能力很重要，而讓數位輔具成為助力，同時也擁有使用數位輔具的數位素養，更是亟需融入教學的一件事。

身為教學現場的教育工作者，我認為讓孩子開始接觸數位工具是一件無法逃避的現實。（作者提供）

認知到這件事情以後，我便多方面的嘗試各類學習平台，從中設計能夠協助孩子同時提升學習成就與數位素養的教學策略。以Loilonote為例，這個平台主要功能是提供各種心智圖模板讓孩子們整理自己的思考歷程，組織撰寫後，已有系統的方式呈現出來。引導孩子使用這個平台後，老師可以從中搜尋適合用來作教學介入的心智圖模板，引導孩子作有效討論，學習如何仔細聆聽組員的想法，如何表達自己的意見，如何透過討論互相修正各自的答案。

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多方面的嘗試各類學習平台，從中設計能夠協助孩子同時提升學習成就與數位素養的教學策略。（作者提供）

舉史港國小的高年級校訂課程為例子，我們請孩子們分別設計出有史港特色的校慶趣味競賽，讓他們從loilonote中選取適合的模板，設計趣味競賽的參賽說明和遊戲流程。最後用canva來設計遊戲規則說明海報。在這個過程中，除了使用文字來表達，是屬於語文領域的學習之外，分組討論，互相合作，嘗試解決趣味競賽中可能遭遇的種種困難，運用loilonote平台來表達自己的想法，都是課程中非常重要的學習目標。由此可知，數位輔助在課程中使用，不但降低教師準備紙本、教具上的負荷程度，更提升學生的學習興趣、思考能力及數位輔助的操作能力。

舉史港國小的高年級校訂課程為例子，我們請孩子們分別設計出有史港特色的校慶趣味競賽，讓他們從loilonote中選取適合的模板，設計趣味競賽的參賽說明和遊戲流程。（作者提供）

無論是兒童或是成人，都應該理解的是，當一個數位輔具被良好運用時，它是一個功能強大的好工具。學習如何妥善使用這個工具，是時代的趨勢，更是現代孩子必須學習調適與適應的學習歷程。

（南投縣史港國小教導主任）

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