自由開講》拼治安！徐國勇推的政策哪裡有錯？

韋安

最近，台中、雲林及新北連續發生街頭暴力事件。屏東縣、台中市、桃園市則接連發生超商店員，勸導民眾配戴口罩而遭傷害案件。治安壓力首當其衝應是縣市首長，然後才是主管警政的內政部長。

不過，台灣的網路言論氛圍，卻時常變成「吃這個也癢，吃那個也癢的」的怪獸。治安不好，大家就怪罪政府不作為，但官員提出一些建設性、針對性措施，卻又是「民意最大」，被輿論、民代和民眾酸來酸去，但時間證明，官員提案對於整體施政及民生都有正向助益，那些當初酸言酸語的人卻禁聲了，是否應該出來道歉，還給政府官員一個公道?

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像是之前，街頭糾紛引發幾次棒球棒毆人事件，徐國勇要求警政署在M-ploice增列註記，警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，為預防危害之必要，得依警職法第21條扣留。若尚無犯罪行為，而有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，將特別建檔註記，爾後如發生暴行，其攜帶球棒行為顯有預謀犯罪之意圖，將註記資料併案提供檢察官聲押、起訴及法院量刑之參考，以收嚇阻之效。

結果卻被某些民代，刻意扭曲為擾民和「球棒實名制」，搞得輿論嘩然。明明是政府想要從源頭管控，利用現有的法律，預防和阻嚇類似案件的發生，卻被誤導成警方不務正業，和不得要領。那麼這些說嘴的人，又能提出什麼具體有效預防犯罪措施？

日前徐國勇提出超商店員，配發辣椒水自保，同樣引發熱議。不過，曾為執業律師的立委林思銘，昨天在立法院十分肯定徐的建議。他在立院質詢時表示，「民眾在遭遇緊急狀態的時候，實務上辣椒水非常有效，可讓歹徒短暫失去攻擊能力，約10分鐘。為受害人爭取逃離現場時間，是非常方便且好用的正當防衛工具。而且建議除超商店店員配發外，也鼓勵其場所，如超市、公共場所門禁人員等商家備用。」

徐國勇是歷任內政部長中，是少有敢做敢為的角色。幾年前，不法者糾眾滋事，時常不服甚至挑釁警方的現場執法。徐國勇則霸氣下令，在執法場合，只要不法者「碰一下（警察），就逮捕！」力挺警察，自此壓制那些不法分子的氣焰，建立警方威信，類似情形才逐漸減少。

徐國勇是歷任內政部長中，是少有敢做敢為的角色。（資料照）

三年前徐剛就任內政部長時，就提出以提高「見警率」來預防犯罪，又遇到一些所謂「專業人士」的反對，讓他的「美意」打折。

針對近期超商頻頻發生暴力事件，徐國勇最近再次提及，一些縣市已調整巡邏，員警出去巡邏需要休息，有時會上洗手間、喝飲料，員警也會去超商吃午餐、晚餐等，可以在很多面向以不增加員警負擔的方式調整「見警率」。

如果早早就把「見警率」，變成治安防治的重要一環，是否很多憾事，就會避免發生。

最近，對於突發的一些非組織性，臨時起意和精神病患，所帶來的犯罪現象，徐國勇和警政署，從經驗、專業、法律面，提出多種配套措施。民眾應該多從善意的角度，給與支持和鼓勵，不要因為對一些細微之處，有些看法，就開始高談闊論，自以為是地指手劃腳，搞得這樣也不能做，那樣也有意見，然後繼續罵政府怎麼對治安問題，拿不出對策來。

拼治安！應給官員更多鼓勵，讓政府放手去做，欠缺大腦的酸言酸語大可不必！

（資深媒體人）

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