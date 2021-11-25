自由開講》部長要求攔查球棒隊註記之我見

陳立

警察執勤見民眾攜帶球棒，必須衡量現場狀況，佐以人、事、時、地、物等綜合研判註記與否。若明顯得知為運動所用，或明顯可以排除者，都不應註記，因為這違反警察執法之比例原則必要性。

依據《警察職權行使法》第6條，若有犯罪嫌疑、犯罪之虞者，自得查證身分。若在盤查中得以確認球棒係為鬥毆所用之物，雖尚未達依《刑訴法》可為證據之物規定扣押階段，但警察自得依《警職法》「為預防危害之必要」規定予以扣留。而前提是依照《警職法》合法發動的盤查，緊接行政檢查，可請其說明球棒之用途，參酌人事時地物綜合研判。倘轄區發生鬥毆，自得連結相互查證，若涉及刑案，便啟動調查機制。

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而部長所稱註記球棒隊，研判其目的有三：

一、登錄造冊管制，告誡不可犯案。

二、登記同行友人身分，也就是交友圈連結；建檔後有助將來刑事案件共犯清查。

三、部長可向民眾報告，登記在案的球棒隊有幾支隊伍，隊員身分都有掌握，請大家安心。

內政部長徐國勇所稱註記球棒隊，其實是「新瓶裝老酒」。（本報資料照）

註記球棒隊的宣示，其實是「新瓶裝老酒」！早在20年前，警政署副署長劉柏良時任高雄市左營分局長時，就有「大數據」、「資料庫」的觀念，當時劉指示，攔檢可疑人車後，查抄、登錄、彙整成資料庫。不可諱言，的確對遏止犯罪、清查共犯、提升破案效率有具體效果。如今部長所稱註記球棒，只是將已經在做的事情重新宣示，一方面遏止歹徒囂張氣焰，另一則向社會大眾宣示，針對球棒隊之策進做為因應。關於外界質疑註記是否合法？倘若依《警察職權行使法》，在特定條件下所合法發動臨檢盤查，盤查後所登錄、查抄的資料，係依法蒐集之資料，尚無違反正當性。

民眾攜帶防身用品，在必要的時候可以自救也可以救人，是有其需要，然車上放置棍棒球桿做為防身，或許是世風日下個人隱憂所需，但有時下車理論，手持這些看似極度具有侵略性外觀器械，也許易激怒對方。而自己在盛怒之下，亦有可能會打傷對方，因此不建議攜帶。而伸縮警棍以及電擊棒，依據警械許可定製售賣持有管理辦法規定，均不能持有甚至攜帶，切勿認為攤販或店家有販賣就能買來使用，這是錯誤的觀念。

出門在外，與人行車糾紛難免；當遇到對方不理性舉動，盡可能閃避，勿與其正面遭遇。最好的方式，就是緊閉車門立即報警。使用辣椒水是在迫不得已時自我防衛的好物，可以讓對方停止攻擊，以便讓自己有更多時間可以對外求援。坊間防身用辣椒水，成分為水少量辣椒，可合法持有，但必須注意的是，若已達制止對方暴行，就應即停止。

（作者為前警官，現為公職補習班警察法學講師）

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