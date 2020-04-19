法操》拉髮又踹頭，員警執法過當？還可能成立傷害罪！？

對於我國警察執行職務的職權規範，在《警察職權行使法》中都有相關規定。哪麼怎樣的執法行為才會逾越此法限度，構成執法過當呢？

（影片截圖／法操提供）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，本月7日在新北市中和區，一名15歲少年無照駕駛開轎車載3名友人出遊，在路上遇上檢方臨檢慌亂之下竟逆向逃逸，之後被警察攔截圍捕並壓制在地上。過程中雙方有激烈的言語交換，但在過程中出現員警抓住少年頭髮大罵、甚至有一名少年被要求趴下時頭部遭到員警重踹等情形，因而有執法過當的可能，部分過程也被附近民眾拍下影片並上傳網路。

警察執行職務的界線

關於我國警察執行職務的職權規範，在《警察職權行使法》中有相關規定。基本上我們可以看出來，這部條文的內容就是在說明警察為了執行職務而被賦予特別的權力，得以適度的限制人民的人身自由，但不得逾越必要之範圍。例如該法第3條第1項便明確的說明，警察行使職權應該要符合憲法第23條所保障的比例原則。

警察職權行使法 第 3 條 警察行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。 警察行使職權已達成其目的，或依當時情形，認為目的無法達成時，應依職權或因義務人、利害關係人之申請終止執行。 警察行使職權，不得以引誘、教唆人民犯罪或其他違法之手段為之。

所以當我們評價警察的行為是否為執法過當時，就應該要視當時的情狀判斷所做出的行為是否符合比例原則，而不是單看到行為便急著開罵。

依法令所為之行為

在討論這次警察執法是否過當之前，我們先來談一下為何警察拘捕人犯、身上帶槍甚至開槍的行為在正常狀況下不會犯法吧！

因為我國的刑法體系中，在檢視完一個人的行為是否符合刑法規定的犯罪「構成要件」後，接下來就是要審查這個人有沒有「阻卻違法事由」，簡單講就是有沒有一些特殊原因可以讓他做出的行為合法化啦！例如大家熟知的正當防衛或緊急避難就是這種概念。

而我國的阻卻違法事由其中有一個類型是「依法令之行為」，因為所做的行為皆是依法執行，在其他法律的背書之下刑法因而判定此行為合法，而警察依法執行職務的行為便屬於此種態樣。

中華民國刑法 第 21 條 依法令之行為，不罰。 依所屬上級公務員命令之職務上行為，不罰。但明知命令違法者，不在此限。

執法過當可能構成傷害罪

對於前幾天發生的這起爭議事件，我們冷靜的從法律層面來思考他的合法性。首先，員警將少年們壓制在地、腳踹頭部等行為可能分別有強制罪與傷害罪的可能。那警察的行為究竟是否屬於「依法令之行為」而可以讓行為合法化呢？壓制的行為是為防止少年脫逃應該屬之，但踹人頭部的行為很明顯的超乎了「達成執行目的之必要限度」，畢竟已經限制了少年的自由，已足以防止逃脫甚至後續的行為再發生，使用如此激烈的手段完全是超出了必要的範疇。所以員警的行為已經屬於「執法過當」，甚至可能因為無法主張「依法令之行為」而阻卻違法，進而構成傷害罪！

從影片中我們可以看出，當時員警們的情緒都是非常激動的。新聞中指出，少年在逃逸時差點撞到員警，這可能是觸動員警情緒開關的一個原因，但身為一個執法人員，在執行職務時帶有情緒甚至是以洩憤的方式在處理時，可說是完全失去專業度、相當的不恰當，警界應要嚴懲這種行為！不然警察不就成為了只是有穿著制服的流氓？

當然我們也不可以因此就用一竿子打翻一船人，相信大部分的警察還是非常辛苦的在維護社會的治安，但仍希望警界要加強教育，千萬別辜負了人民對執法人員的期待。

本文經授權轉載自法操 拉髮又踹頭，員警執法過當？還可能成立傷害罪！？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法