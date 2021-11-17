自由開講》正視新興育種技術「基因編輯」，規劃完整配套法規，強化我國農業國際競爭力！

孫銘宗

近來因新冠肺炎疫情、極端氣候影響的關係，糧食安全議題受到高度關注。為解決糧食危機、農業疫病、營養健康等需求，新興生物技術迅速發展，許多突破性的創新研發成果亦陸續孕育而出。其中，新興精準育種技術「基因編輯」，能夠在不含外源基因的情況下，快速且精準的改變生物體內特定基因序列，因此受到世界各國矚目；基因編輯技術（CRISPR/Cas9）更於2020年獲得諾貝爾化學獎肯定，而被各界視為糧食危機解方之一。

然而，台灣多數民眾似未瞭解此一新興育種技術；簡單言之，其與以往基因工程技術（如基因改造）轉入外源基因之方式不同，基因編輯技術可對基因進行精確誘變，大幅減少過往傳統育種所需時間以及金錢成本。基因編輯在農業領域被視為新興的精準育種技術，能直接或間接鎖定想要修改的農作物目標DNA進行編輯與調控，從而獲得想要的性狀表現。

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基因編輯與基因改造不同 安全性與傳統育種方法相當

社會大眾對於「基因編輯」與「基因改造」，容易產生混淆，以下簡要說明二者差異：

基因改造：利用分子生物技術將外源基因轉殖入生物體，使其表現具外源基因特性或使自身特定基因無法表現，最終產品仍帶有外源基因。

基因編輯：同樣利用分子生物技術，以改變特定宿主基因序列，使其產生特定性狀表現；可區分為四種類型，其中SDN-1、SDN-2及ODM皆不含外源基因，僅SDN-3可能攜帶外源基因 。

因此，二者雖皆利用分子生物技術開發，惟基因改造產品帶有外源基因；而基因編輯產品可不含外源基因，亦被多數國家視為非基改產品。

從安全性層面來看，傳統育種使用的化學突變法與基因編輯技術，都是以不帶入外源基因的方式，讓作物基因產生突變。在美國、阿根廷，使用基因編輯技術的育種成果，並未帶有外源基因；即被認為與傳統育種法同等安全，結果也相當。

從安全性層面來看，傳統育種使用的化學突變法與基因編輯技術，都是以不帶入外源基因的方式，讓作物基因產生突變。（https://www.freepik.com/）

新興育種技術產品陸續上市 我國應及早應對加速農業升級

自2012年開始，國際上已有基因編輯的相關成果與產品陸續上市，如提升光合作用效率以提升產量的玉米及黃豆，另有強化作物抵抗病害的抗白葉枯病稻米。甚至還有能促進食用者健康的產品，如近期日本利用基因編輯進行品種改良，能降血壓與緩和緊張的高 GABA 番茄已正式上市；另有保護動脈、抗氧化的高單元不飽和脂肪酸黃豆（High-Oleic Low-Linolenic Soybean）、低麩質小麥、減糖馬鈴薯、減少天門冬醯胺以降低油炸後產生丙烯醯胺（Acrylamide）的馬鈴薯等。

有鑑於此，為促使我國農業之轉型與創新，應投入新興育種技術之應用，推動台灣新農業。

政府應加速推廣食農教育 提升民眾對新興育種技術之認知

面對新興育種技術產品如雨後春筍出現，如何認識這些產品、應用這些技術，並制訂配套法規，強化我國農業的國際競爭力，應為政府當前重要課題。其次，民眾分不清楚基因改造、基因編輯的差別、對於基因技術作物可能改變食用者基因的錯誤迷思等，顯示我國食農教育的推廣有待精進，應加速推動食農教育，並建立民眾對農業永續、糧食安全、育種技術及食品安全等相關正確觀念。

（台灣食品安全促進協會秘書長）



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