自由開講》政府紅包大放送，私校經營自買單！

張日亮

可敬的蘇院長：

目前私立高中的學費與私立國中的大部分雜費，主要是用來支付教職員的薪水。如今政府發佈明年軍公教明年調薪4%而且院長允諾教師的學術研究加給調足4%。結果是私校的人事費暴增。私校的學雜費是用來支付教職員工薪資，如果收入沒有增加，反倒是支出配合政府政策必須增加，如此一來只會徒增私校經營的困難。

目前私立高中的學費與私立國中的大部分雜費，主要是用來支付教職員的薪水。如今政府發佈明年軍公教明年調薪4%而且院長允諾教師的學術研究加給調足4%。結果是私校的人事費暴增。圖為行政院長蘇貞昌。（資料照）



私立高中的學費與國中的雜費已經多年沒有調整，其中歷經100年與107年兩次軍公教的調薪。政府軍公教調薪大發紅包，公立學校人事費增加，政府買單，沒人有意見。即使調高基本工資，民間企業猶可申請補助，但私立學校，目前未見任何配套措施，卻由自己買單，情何以堪？既然您說：「全體民眾努力，台灣的經濟成長創11年來新高，政府要將經濟果實和全民分享，這次特別加薪是25年來最高，既然調整，各方面都往這方面調整」，那麼私校的學雜費尤其是高中的學費與國中的雜費也調高4%，院長，您說好嗎？

（作者現任私立高中董事長，嘉義市民）

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