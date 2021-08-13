自由開講》中市教育局不如廢掉算了！

施喻琁

中市教育局有法不罰、私校教職員自求多福！因少子女化影響，少數經營困難的私校，會以違法或不當措施，損害教職員權益，這時主管機關就應依據教育相關法令，要求限期改善，屆期未改善者，按次處罰至改善為止，而不是消極不作為，讓教職員自行尋求法律救濟。

中市教育局有法不罰、私校教職員自求多福！圖為台中市教育局長楊振昇。（資料照）

筆者近期常接獲私校教職員求助，如台中市某所私立高級中學從未依據《教師待遇條例》第17條規定，將所定支給數額納入教師聘約，於是教師在109年10月26日、110年7月7日、110年7月20日、110年7月29日經由台中市政府陳情整合平台反映，教育局每次均制式回覆：本府教育局將持續督促學校將支給數額納入教師聘約，俾符合教師待遇條例之規範。結果該所私校不但未將支給數額納入教師聘約，教育局甚至還說教師權益受有損害，得檢具相關事證向教師申訴評議委員會提起申訴，這位教師只能感嘆教育局不如廢掉算了！《教師待遇條例》第23條第明確規定：私立學校違反依第十七條未將加給規定納入教師聘約情形者，經主管機關限期改善，屆期未改善者，得處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止。試問教育局明明有法，為什麼不罰到改善？

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其次，教育局對私校專任教師未拿到薪資，自應依《教師待遇條例》規定，按次處罰該私校至改善為止。教育局依然制式回覆：得檢具相關事證，向教師申訴評議委員會提起申訴，消極不作為到無以復加地步，令人嘆為觀止！

最後是某位私校人事主任（職員）因個人生涯規劃於去年七月底辭職，但學校暫緩其薪資，於是他向教育局陳情，竟得到如此回覆：私立學校編制內職員非勞基法適用對象、依該校職員聘任要點，職員應善盡移交之責任，否則暫緩發最後一月薪津。這位職員再次陳情：他在擔任人事主任期間，學校並無發給職員聘約，也無職員聘任要點相關規定、暫緩薪資係對人民財產權之限制，必須合於憲法，並以法律定之，試問有哪條法規明定可暫緩教職員薪資？惟教育局不查職員聘任要點內容違法，反而請職員循民事訴訟程序救濟，並依勞資爭議處理程序保障權益。試問教育局非勞基法適用對象還能依勞資爭議程序處理嗎？這不自相矛盾嗎？

（暨大教政所博士生）

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