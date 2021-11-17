自由開講》拜習會對台灣的機遇與挑戰

邱志偉

眾所矚目的美中領導人「線上會面」登場。這次是拜登與習近平兩位領導人，在二次電話會談之後，首次透過大螢幕見面。雙方領導人在這次會面上，雖然美中沒有真的擦出火花，卻對台灣的政治、經貿乃至於台灣加入CPTPP的問題都來深遠影響。

首先，雙方領袖此刻的權力地位，其實是處在一個十分尷尬的時刻。美國總統拜登因為阿富汗問題之後，國內聲勢一路低迷，同時又希望透過美中峰會展現自己對外交的長才，反而讓中國有些占上風。川普首次川習會是在美國舉行，但此刻習近平不只足不出戶，且剛經歷六中全會加持，權力穩固，中共第三次歷史決議全文，更是在拜習會後當日公布全文，更顯習近平對自己的自信。

請繼續往下閱讀...

再者這次會談的形式上而論，根據報導指出：美國派出的是美國國務卿布林肯、美國總統國家安全事務助理、國安顧問蘇利文（Jacob Jeremiah Sullivan）、美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、白宮國家安全會議（NSC）印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）。

而中國代表則是中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅、外交部副部長謝鋒等人。

眾所矚目的美中領導人「線上會面」登場。這次是拜登與習近平兩位領導人，在二次電話會談之後，首次透過大螢幕見面。（法新社）

雙方都各自都派出五位代表，領域橫跨外交、國安、中美關係、經貿等領域的首席代表。從這五位代表可以看出，這是美中一場非常正式，而且有制度經驗老手的過招。雙方都對彼此非熟悉，但此刻美中關係在緊張尷尬的關鍵時刻，反而因此對台灣造成外溢效果，製造以下關鍵的機遇與挑戰；

機遇一：美國清楚中國底線與伎倆，但美國更知道台灣議題不能失分

美中會後聲明對台灣沒有共識。中國新華社曲解美方意旨，表示美國不支持台獨。不過在白宮記者會後聲明，並無相關文字。此外，中方再度強硬表示，臺灣是中國的一部分。一反過去較溫和使用的「大陸和台灣同屬一個中國」。不過，美方並未理睬中國這樣的立場，反而強調會遵守《台灣關係法》、六大保證，並強烈反對破壞台海和平穩定。美國即使希望與中國重啟會談，但未在台灣議題上做出讓步，且在習近平面前正式表態對台海和平重視。

機遇二：美中並未在貿易問題上取得共識，貿易戰仍會延續

美國在會後聲明仍強調，美國重視中國的不公平貿易與經濟問題，並且不讓美國勞工與製造業等因此受害。這基本上仍是延續川普時期的貿易戰路線，而台灣去在過去這幾年，受惠美中貿易戰，許多台商大舉自中國撤資，鮭魚返鄉、資金回流。從雙方在貿易問題上「暫時」缺乏交集上而論，台灣務必要把握這項歷史機遇，充實全球貿易，並穩固台美經貿關係。

挑戰一：美中關係若逐漸緩和，恐衝擊美台關係，甚至改變各國對台觀感

美國總統拜登是台美中關係老手，長期屬於知台但不友台派。而拜登更是長年自詡「知中派」，從拜登和習近平會面開場，拜登表示很少在這樣正式場合與習近平會談。顯見，拜登自認與習熟識，即使當前拜登仍對中態度未放軟，但有了這次會面，美中關係極可能重新升溫，這時台灣議題的讓步空間，便急需憂慮。

此外，我們不能忘記1971年國民黨政權被驅逐出聯合國，就是因為時任美國國家安全助理季辛吉密訪中，最後一定程度衝擊外界對台灣支持力道。因此，當台灣現在申請加入CPTPP之際，尚有部分國家對台灣有疑慮，甚至對中友好，美國態度更顯關鍵。台灣能否如願加入CPTPP，美中關係是否升溫必然是指標。

挑戰二：美中關係走緩，經貿復談，台灣卻可能因反美豬而重創美台關係

從這場會談，美國派出財政部長葉倫（Janet Yellen）、中國派出參與美中貿易談判甚深的國務院副總理劉鶴與會，可以想見美中雙方都對經貿議題高度重視。雖然白宮事後聲明未明寫，但諸多分析認為，美國極可能透過要求中國遵守某些貿易協議，進而降低對中關稅與貿易制裁。

然而，就在此時中國國民黨發起的反美豬公投，卻不斷製造輿論表示美豬有問題，甚至無視可能重創美台關係的風險，無視馬政府開放美牛的歷史事實，踐踏台美經貿關係。我們高度憂慮，萬一美中真的在貿易取得共識，台灣卻反美豬，美國不但可能停止台美TIFA談判，更可能對台灣進行貿易制裁。甚至因為衝擊我們在開放國際市場的決心，中斷我國加入CPTPP的可能。

美中會談未來必然將持續進行，對台灣的影響將是國人矚目焦點。雖然美中當前氛圍，美國不敢輕放對台灣安全承諾。但在經貿上，我們絕不希望一旦美中貿易取得共識，台灣卻在經貿議題自亂陣腳。國民黨反美豬行動公投一旦成真，恐重創台美經貿關係，甚至衝擊我國加入CPTPP可能！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法