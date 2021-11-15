自由開講》修法開放「加熱菸」，還望稅法公平對待！

秦翔麟

行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢時表示，世界各國對加熱菸的認知已有共識，會整合相關部會意見，盡量趕在今年年底完成「菸害防制法」草案送立法院審議。衛福部長陳時中也表達立場，指世界各國對加熱菸的看法已經統一，衛福部準備開放加熱菸。延宕十多年的菸害防制法修法，終於有望修法開放加熱菸。

加熱菸已經陸續在英國、美國、日本、韓國等數十個國家合法上市，包含美國食品藥物管理局（FDA）在內的許多國外相關研究也顯示，加熱菸產生的氣霧，和傳統紙菸燃燒後產生的煙霧相比，致癌物質、有害化學物質均大幅減少，可以作為傳統紙菸的替代品。

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加熱菸示意圖。（資料照）

傳統紙菸是用火點燃後燃燒菸草，因為點燃後的溫度較高，會產生煙霧和菸灰；加熱菸則是採用電子加熱方式，控制菸草在加熱過程溫度不會超過攝氏350度，只會產生氣霧不會產生煙霧，且因為加熱過程沒有燃燒，不會產生菸灰，二手菸疑慮相對傳統紙菸降低許多。

加熱菸可望修法在台灣合法銷售。但之前也有媒體報導，財政部有意修訂菸酒稅法，將「其他菸品」的菸稅，改為「重量或支數擇高課徵菸稅」，有人認為，這項修法可能就是針對新型的加熱菸品。

現行的菸酒稅法，規定各類菸品的稅額是：紙菸每千支1590元，菸絲、雪茄和其他菸品則是每公斤1590元；菸品的「健康福利捐」 則是訂在菸害防制法，稅額是：紙菸每千支1000元，菸絲、雪茄和其他菸品則是每公斤1000元。

未來加熱菸修法合法在台灣販售後，如果菸稅、菸捐還是依照目前的法規徵收，或是照之前媒體報導的擬改為「重量或支數擇高課徵菸稅」，對加熱菸可能形成市場競爭上的不公平。

因為目前各廠牌的加熱菸外型設計愈來愈輕巧，其中放置菸草的菸棒比傳統紙菸更細更短，重量也更輕。若加熱菸未來合法上市後沒有合理降低菸稅菸捐，價格勢必比違法或水貨加熱菸高出許多，反而可能讓有些想省錢或經濟能力較差的民眾，繼續買違法菸品或水貨。

吸菸有害健康，能戒菸當然最好。但現實是不少人已經有菸癮或一時戒不了菸，對廣大的吸菸族來說，既然國外已經有愈來愈多的研究證實，加熱菸的菸害比傳統紙菸小，政府基於減害的立場，若能研擬出更合理的菸稅菸捐，或許可以讓一部分吸菸民眾改變菸品選擇，降低對吸菸族的健康危害。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

（金融業）

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