自由開講》台中街頭，玩命關頭

林宗憲

台中近日屢因重大意外，而登上新聞版面，從富少圍毆男大生一案，到13號發生的死亡車禍案件，顯然在台中這個新興發展的城市中，治安與交安，對市民而言是相當大的憂患。

長期以來，台中市被人詬病的，就是治安問題。入學前跟同學開玩笑時，談到台中第一印象就是「慶記外送」以及海景第一排的「消波塊」，網路上也有許多人提醒在路上騎車，千萬不要對黑頭車使用喇叭。原本我以為這都只是玩笑，但真正到台中就學，加上看到這次在台灣大道上發生的案例，才發現這些被網路鄉民戲稱「黑道治市」的都市傳說，都是血淋淋的真實寫照。

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台中都會範圍廣闊，仰賴駕車通勤的民眾居多，路上的行車速度偏快，加上車流量大，交通亂象頻繁，如果不積極改善交通，易造成交通意外、行車糾紛等事件。雖在台中主要幹道上，有些做出汽、機車分流，但在日常使用更加頻繁的道路中，就時常出現大小車搶道的危險畫面，讓機車族日常的通勤，都像是「玩命關頭」。如果缺乏幸運之神的眷顧，遇上的不是被打到病危，就是直接喪命。

從近日網路上的討論，與同學間的聊天不難發現，台中的治安與交通安全問題，近幾年已經成為全台揶揄的話題，更是許多外地人對台中的第一印象，媽媽市長口口聲聲允諾的改善，每每都變成了意外後的道歉。難道這就是照顧台中市民、經營台中形象的方式嗎？

一樣是六都，筆者近幾個月回台南時，發現住家附近與觀光區裡的大車數目有相當明顯的降低，即便是在正在開發的工地附近，都少有大型車輛的蹤跡。後來看到路標指示才發現，台南市政府大範圍劃定禁行大貨車、聯結車的路線範圍，加強大車分流、禁行的政策。相比於台中市用嘴巴預防意外，台南市用制度作規範，才更能提升機車族的交通安全性，真正減少憾事發生。

台南市府新增公告禁止聯結車、大貨車行駛區域，範圍以安平區與小部分北區為主。（圖：交警大隊提供）

身在台中就學，對於台中有一定的情感，甚至曾考量過畢業後是否繼續留在台中生活，但家中對於治安與交安的考量，時常勸阻我這樣的人生規劃。誠如事發男大生的母親，在受訪時提到的，因為治安問題，「考慮搬離台中」。若媽媽市長沒能痛定思痛，做出長遠規劃，台中宜居城市的美名，將因為長期以來的交通與治安等問題，被破壞殆盡。

（台南市民，於台中就讀大學）

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