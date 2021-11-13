自由開講》從文明衰亡看綠科技已成顯學

朱孟庠

日裔美籍教授真鍋淑郎，已屆九十高齡，長年研究地球暖化，建立預測模式，是史上第一位探索輻射平衡、氣團垂直運動關聯性的學者。今年終於獲得諾貝爾物理學獎，《紐約時報》指出本屆得主名單的意義，是諾貝爾物理獎肯認了全人類在氣候變遷中的角色。

無盡的開發慾望，將遭大自然反撲？最終人類文明將毀於爭奪貪婪？十月卅日G20峰會在羅馬舉行，重申人類若無法有效採取相應策略，將使文明崩潰；十月卅一日至十一月十二日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的「二○二一年氣候變遷高峰會議」急切商議著全球該如何面對氣候變遷，各國領袖已有所體悟而採取行動？而地球公民，終能捐棄私利共同面對世紀危機？

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西方文明存續，古羅馬帝國可為殷鑑。十八世紀英國人吉朋（Edward Gibbon, 1737-1794 A.D.）旅遊至羅馬見昔日宏偉帝國已成廢墟而沉思，終完成鉅著《羅馬帝國衰亡史》。何以西元四七六年帝都陷落，西羅馬帝國滅亡？又大唐帝國何以衰亡？蒙古帝國何以崩解？真臘的吳哥王朝何以衰頹？其中不乏與自然災難及農民起義等戰爭遷都因素相關。古希臘哲學家柏拉圖著作《對話錄》裡談到亞特蘭提斯文明在公元前一萬年一日之間遭大洪水毀滅……歷史殷鑑，今人為造成氣候變遷的自然災難，亦將衝擊人類文明。

西方自文藝復興、工業革命後，科技突飛猛進，帝國主義、資本主義思潮下，自然生態亦成為被宰制的他者，大自然也是被支配的邊緣弱勢。然，人文才是科學的基礎，近年來世界各國都已關注氣候變遷的問題，永續經營的生態理念下，節能減碳，綠科技發展已漸成顯學。

記得二十五年前我還是一位年輕的女老師時，我和我的學生，一共製作了六幅百號反核油畫，加入林義雄前輩領導的反核四遊行，奮戰多年，今我都已經退休了，竟然還聽到前總統馬英九荒唐地說：「我封存核四是為了重啟核四。」是不是我開放萊牛是為了反對萊豬？我過去說反共，是為了今天要舔共？

為了環境永續，能源安全，推動綠色經濟，才能穩健達成二0二五年再生能源占比達20％，以及非核家園的目標。（本報資料照）

滑稽！只有國民黨講得出這些癡話。馬英九該去問問侯友宜市長要不要核四？朱立倫主席也該問問過去的朱立倫市長。

為了環境永續，能源安全，推動綠色經濟，才能穩健達成二0二五年再生能源占比達20％，以及非核家園的目標。全球為因應環境惡化與能源短缺，刻正邁入能源轉型的關鍵時刻，台灣也以綠能科技如太陽能、電動車、風力發電等創新研發的產業聚落接軌世界，政府推動能源轉型達成減碳目標，減少進口能源依賴，並帶動台灣綠能科技及產業躍升，這已成為勢在必行的顯學。

（李登輝民主協會顧問）

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