自由開講》柯P被貼「中共同路人」標籤 主因民眾黨綱曖昧、黨政人士多泛藍身份

許靖

有媒體報導，台北市長柯文哲被問到蔡總統國慶談四個堅持，柯文哲竟嗆，「為什麼她講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」柯文哲被貼紅色標籤，並非近來的事，柯嗆蔡英文之前，是否先深刻自我反省，為何身上的紅色標籤撕不掉，首先是誰曾公開說過兩岸一家親，不正是柯市長本人嗎？

中共同路人肇因柯P兩岸一家親

多年前，柯文哲以市長身分說出兩岸一家親的親中言論，充滿高度政治算計，在於一方面想挖藍軍牆角，另一方面也想對中共示好，試圖營造自己比國民黨更具有兩岸代理人的資格，但必須說的是，兩岸一家親的言論，在台灣沒有任何市場，只會被國人貼上中共同路人的標籤。

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兩岸一家親的言論，在台灣沒有任何市場，只會被國人貼上中共同路人的標籤。（本報資料照）

國人將其政治人物的特定標籤移除，通常是看他們做了甚麼具體改變，可惜的是，柯文哲身上的中共同路人標籤，國人無法撕不下來，基本上也在於柯的心態不夠明確想改變，對兩岸議題的態度仍顯得過於親中。

民眾黨核心沒本土理念，多藍營人士

比如，台灣民眾黨成立的核心理念，雖標榜以台灣為名，以民眾為本，口號看似響亮，但對於台灣前途是否由台灣人民自決、亦或中國人決定，還是國家定位是統是獨，從前年成立至今仍莫衷一是。一言之，對比民進黨的台獨黨綱、及台灣前途決議文的清晰，柯文哲組黨對台灣前途的空白，即不被國人信任是立基於台灣價值。

再者，民眾黨成立後，延攬的黨政人士多為泛藍人士，比如前高雄市長韓國瑜心腹黃文財擔任民眾黨媒體總監，前親民黨議員黃珊珊、胡志強副市長蔡炳坤同樣任職北市副市長，民眾黨秘書長謝立功更代表國民黨選過基隆市長，如此多的藍營人士位居黨政要職，也讓外界懷疑，國民黨親中色彩不免直接移植到民眾黨，成為另類小藍？

成為進步本土政黨，標籤自然就掉了

民眾黨的黨綱對台灣前途曖昧不明、黨政人士的國民黨色彩過重，都是柯文哲之所以中共同路人標籤撕不下來的眾多原因之一。如果柯文哲被稱中共同路人這麼忿忿不平，其實最簡單的做法，就是仿效社會民主黨的政治目標，真正成為進步的本土政黨，積極營造「本土政黨良性競爭」。

誠如社民黨議員苗博雅所言，當國民黨越往偏激紅統靠攏，而民進黨在蔡英文的帶領之下，站穩「中華民國台灣」的位置；堅持打造正常而美好的國家，就是其他本土進步政黨的任務，本土政黨良性競爭的圖像，是對外團結一致反併吞，對內進行內政方針良性交鋒辯論，競爭而不鬥爭，該捍衛國家利益時，絕不怯戰；該堅守核心價值時，絕不退縮。柯文哲如果真能做到這些事，中共同路人的標籤自然就被國人撕下了。

（政治評論人）

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