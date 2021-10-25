照護線上》「罩」不住的病毒怎麼防？面對帶狀疱疹醫師這麼說

成人三疾病包含流感、肺炎與帶狀疱疹（又稱皮蛇），常見於50歲以上、具慢性疾病、工作壓力高等族群中。然而COVID-19趨緩後，醫師卻發現診間帶狀疱疹罹患民眾相較先前明顯增加了！

COVID-19影響全球至今近兩年，「戴上口罩」成為許多民眾遠離病毒的首選。然而，雖然口罩可以防新冠病毒，以及成人三疾病中的流感、肺炎，卻罩不住帶狀疱疹病毒，也就是我們俗稱的皮蛇。甚至更有研究指出，巴西於COVID-19期間帶狀疱疹的罹患人數增加3成。

面對罩不住的病毒，家庭醫學會預防保健及慢性病防治委員會主委 吳至行醫師 與 皮膚科醫學會秘書長 詹智傑醫師針對7大常見問題回覆，兩位醫師更共同表示除了新冠肺炎外，其他疾病的預防更是要注意，且應主動諮詢醫師了解預防資訊。

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Q1、帶狀疱疹（皮蛇）究竟是什麼？新冠疫情期間也要注意嗎？

吳至行醫師：平均每三人就有一人恐罹患帶狀疱疹，且近期就診人數增，不可忽視

成人三疾病包含流感、肺炎與帶狀疱疹（又稱皮蛇），常見於50歲以上、具慢性疾病、工作壓力高等族群中。而COVID-19趨緩後發現診間帶狀疱疹罹患民眾相較先前明顯增加，且由於帶狀疱疹病毒不像肺炎、流感等疾病戴上口罩就能預防，這段期間民眾作息改變、生活壓力增也可能導致疾病罹患機率提升，因此除了新冠肺炎外，帶狀疱疹（皮蛇）也是一項不可忽視的疾病。

詹智傑醫師：一旦接觸過水痘病毒，病毒恐一輩子在體內伺機而動，防疫仍勿忘帶狀疱疹的威脅。

帶狀疱疹其實是由水痘病毒所引起的，一旦過去罹患過了水痘，水痘病毒就可能會藏在我們神經中，一輩子跟隨著你。而當像是COVID-19發生時，大大改變了民眾的生活習慣、壓力增加，導致免疫力下降，病毒就可能會因此活化而產生帶狀疱疹。因此COVID-19疫情期間，除了確實做好防疫外，也千萬不可忘記潛藏在體內伺機而動的水痘病毒。

Q2、哪些人可能罹患帶狀疱疹？會有那些症狀

吳至行醫師：50歲以上民眾罹患帶狀疱疹機率恐跳三級！務必諮詢醫師做好預防

50歲以上的民眾、慢性疾病族群或者是壓力大、生活作息不正常等可能免疫力較差的族群都是帶狀疱疹的高危險族群。此外，根據調查指出，50-64歲的民眾得到帶狀疱疹的機率平均是50歲以下年輕人的2.8倍，進入50歲後罹患機率恐跳三級 。

詹智傑醫師：症狀為灼燒、刺痛感水泡，疼痛更可能長達數個月！甚至可能失去獨立生活能力

帶狀疱疹沿著單側神經節的皮節分布出現，初期可能會感受到燒灼、刺痛感的水泡，之後則可能會出現大面積的傷口，嚴重的話還可能會留下傷疤。而其中最讓病友們困擾的，就是「疼痛」，而這疼痛其實是一種神經發炎，由於我們的神經修復速度慢，因此這疼痛可能延續數個月甚至更久，有患者因此痛到憂鬱滿懷，不僅干擾睡眠及日常活動，更可能因此失去獨立生活的能力。

Q3、罹患了帶狀疱疹該怎麼辦？

詹智傑醫師：罹患帶狀疱疹，黃金72小時即時治療很重要

帶狀疱疹最重要的就是要及早治療，而帶狀疱疹發作時其實就是潛藏在體內的水痘病毒從神經節裡面跑出來了。透過抗病毒藥物的治療就是將這些跑出來的病毒消滅。而消滅病毒的黃金時期，就是在皮膚的紅疹或水泡出現之後的72小時（也就是3天）內開始治療，若是超過72小時則治療效果就會比較不好，一旦水泡發展出來，神經痛已經起來，這個時候再去踩煞車通常都踩不住，不僅可能要經歷很久的疼痛，也可能留下疤痕。

Q4、罹患過一次帶狀疱疹是否會終生免疫？

詹智傑醫師：一旦得過水痘，病毒就會永久潛伏體內，部分患者一年內復發2-3次

根據研究指出國內約95%的50歲以上的成人體內都有水痘的病毒潛伏，此外，只要我們的身體一旦感染水痘病毒，就難以能將其清除得一乾二淨，因為水痘病毒會躲藏在免疫細胞無法攻擊的神經中，一旦免疫力不佳就會從神經跑出來作亂。而近年來在門診中，也有發現帶狀疱疹患者復發的比例其實並不低，我自己的患者就有人是一年內復發了2-3次，提醒大家即使罹患過帶狀疱疹也不可掉以輕心，疏忽於未來的預防，仍可能會再次承受皮蛇復發帶來的疼痛。

Q5、面對帶狀疱疹我該如何預防？是否會受疫情影響？

吳至行醫師：防疫固然重要，仍應主動諮詢醫師做好各項疾病預防。

除了新冠肺炎外，仍有很多疾病、病毒是需要小心做好預防的。以成人三疾病中皮蛇為例，研究指出，新冠肺炎可能與帶狀疱疹感染有相關性，且最近研究發現巴西在COVID-19流行期間罹患帶狀疱疹的患者也增加超過3成。鑑於此，建議民眾在疫情期間也要積極做好成人三疾病（肺炎、流感、皮蛇）的預防，而考量到疫苗施打需有間隔時期，建議在接下來流感、肺炎公費疫苗施打時，可主動諮詢醫師帶狀疱疹的預防並依醫囑接種疫苗，做好安全保護。

詹智傑醫師：比起治療，做好帶狀疱疹的預防更重要！依醫囑主動施打疫苗，有助降低不適感

相較於帶狀疱疹即時的治療，預防才是更加重要的！而帶狀疱疹的預防，就是好好地提升免疫力，除了正常生活作息、規律運動外，施打疫苗也是提升抵抗力的良好方式。雖然疫苗的預防效果因年齡而異，但平均仍有助降低帶狀疱疹感染風險達約50%，此外更重要的是，帶狀疱疹令人困擾的「疼痛」也能藉此降低發生率，即使不幸感染了仍能降低不適感，因此鼓勵大家都能為自己做好積極預防。

Q6、如果我剛接種COVID-19疫苗需要隔多久才能接種帶狀疱疹疫苗？

吳至行醫師：主動諮詢醫師接種疫苗資訊，積極為自己做好預防

不同疫苗的施打建議可間隔7天，而在疫情期間除了做好新冠肺炎的預防外，提醒大家也別忽略其他疾病的預防，特別是50歲以上民眾常見的成人三疾病。建議這段期間，若是還在等待新冠疫苗施打的民眾，可參考台灣家庭醫學會成人疫苗接種資訊，確認自己在其他的疾病上是否做好預防，也可以主動就診諮詢醫師了解更多疫苗資訊。



Q7、若是想要接種帶狀疱疹疫苗，我可以去哪些地方接種？

吳至行醫師：家醫科、皮膚科等皆可諮詢疫苗，也可上網搜尋成人三疾病了解更多資訊

帶狀疱疹的治療與積極預防資訊可以到家醫科、皮膚科、神經內科等科別與醫師諮詢。而台灣家庭醫學醫學會為了幫助民眾了解影響成人健康的流感、肺炎、皮蛇等三大疾病，也設置有「成人三疾病」臉書粉絲團及成人三疾病網站。粉絲團將定期更新最新的疾病衛教與預防資訊；網站中則有詳細的衛教資訊、衛教動畫、醫師專業訪談外，也邀請病友及藝人朋友分享罹病之痛，並且設置有搜尋診間功能，可幫助民眾快速找到離自己最近、最方便的診所。更多疾病預防資訊Google搜尋家庭醫學醫學會及皮膚科醫學會網站中了解更多。

家庭醫學醫學會：https://reurl.cc/xE1XM4

皮膚科醫學會：https://reurl.cc/43X8zX

本文經授權轉載自【照護線上】「罩」不住的病毒怎麼防？面對帶狀疱疹醫師這麼說

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