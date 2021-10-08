自由開講》盧市府阻實驗教育卻開辦學習中心 是「地質敏感」還是「政治敏感」？

黃羽芝

執政可以有立場，但不能沒有是非！筆者家中學童自小在實驗教育環境成長，日前關注到審計部糾正盧市府，中止東勢實驗教育複合式園區計畫，致使過去投入用以整修的經費1億1153萬元，未能發揮效能。近期盧市府表示因為當地地質敏感，不宜興學做實驗教育，但卻又發布新聞表示要將原先認定地質敏感地點作為客庄傳習、創生研習及自立學習中心，讓筆者不禁大嘆這是什麼樣的執政邏輯。

「東勢高工舊址活化 年底前啟用」的報導中，盧市府要將原本的東勢實驗教育園區，回歸客家文化用途，難道客家文化就只能在「地質敏感區」走鋼索？活動中心做為啦啦隊、5人制足球賽及羽球等競技運動人才培訓場館，所以在「地質敏感區」培訓運動人才是安全的？提供身障社區式日間照顧及社區日間作業設施，孩子的命是命，身障就可以安全地在「地質敏感區」獲得照顧？

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舊東勢高工由前台中市長林佳龍規劃為東勢實驗教育複合式園區，盧秀燕上台後喊卡，遭審計部台中市審計處糾正。（本報資料照）

過去前市長林佳龍任內時，推動活化舊東勢高工校地，並將該土地轉型為東勢實驗教育複合式園區，編列預算完成活動中心整修等工程，也開放社區使用。盧市府逢龍必反才終止計畫，令不少山城地區居民感到惋惜，導致被審計處糾正。現在盧市府和國民黨為卸責倒果為因，不僅扼殺學生的教育權利，更是浪費公帑。

未來盧市府又即將在他們認定不適合做為實驗教育園區的「地質敏感區」，成立農業推廣學習、客庄傳習、創生研習及自立學習中心？難道自學中心就十分安全合適？不會有「地質敏感區」的問題嗎？滿滿的荒謬言論，都不禁讓人匪夷所思盧市府的政策，無非就是逢前朝必反。這種政策推行不自打嘴巴，就是說謊話，執政可以有立場，但不能沒有是非，原來在盧市府眼中「地質敏感」不是安全考量，是因立場和族群而異的。

（文化工作者）

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