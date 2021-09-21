自由開講》TAA不是中國人組成的：回應鄧教授「韓國瑜參加冒牌的台灣同鄉會？！｣一文

潘暉暋

筆者長居美國大華府地區，早年因工作關係（負責服務亞裔社區，今已退休），與當時華人及台美人社區都有所接觸，因此願提供筆者的經歷與瞭解與鄧教授和台灣鄉親分享，也祈願做一澄清。

鄧教授文中指出韓國瑜先生參加的是全美台灣同鄉聯誼會（TBAA）的年會是正確的。但後續所言「因為真正由台灣人組成的同鄉會中文名是「世界台灣同鄉會」（World Federation of Taiwanese Associations，WFTA），不是由中國人組成的「全美同鄉會」（TAA）。｣似乎有所筆誤。的確，世界台灣同鄉會（WFTA，簡稱世台會）是由全球各地的台灣同鄉會共同組成；但是全美台灣同鄉會（TAA）則是由北美各州的台灣同鄉會共同組成，成員主要是台灣土生土長後來移居北美（含第二代）的台美人，並非由中國人組成。回頭來說，鄧教授所言不假，「真正的台灣同鄉會絕不會唱荒謬不堪的「中華民國頌｣，就筆者所知，常被吟唱的歌曲之一是《伊是咱的寶貝》。

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政府外派機構（代表處）的僑務工作中，與僑社的互動主要有三個：中華會館（Chinese Consolidated Benevolent Association, CCBA，也有稱中華公所者），台灣同鄉會（Taiwanese Association of America, TAA），以及台灣同鄉聯誼會（Taiwanese Benevolent Association of America, TBAA）。

中華會館是早期以中國移居美國的僑民（華僑）為主組成的華人橋社團體，分布於美國主要城市如舊金山，芝加哥，華府等等多處城市，早年堅定支持中華民國（目前已有更動）。中華會館有時被稱為傳統僑社或老僑社，以與後來分別成立的新僑社團台灣同鄉會（TAA）及台灣同鄉聯誼會（TBAA）有所區別。

台灣同鄉聯誼會（TBAA）被視為親藍僑社，強調「中華民國｣，傾向自稱為華人或中國人；而台灣同鄉會（TAA）則被視為親綠的僑社，強調「台灣｣主體意識，多自稱為台美人。當然，也有旅美僑民是同時參加兩個會的，自稱就因「會｣制宜了。由於同鄉會和同鄉聯誼會的信念和理想有些不同，因此駐外機構（如早年的北美事務協調會，現今的台北經濟文化代表處，或日後可能實現的（台灣代表處）不只要與美國兩黨交好，也必須施展外交長才與旅美新舊僑社–一館兩會–彼此互動，實在是艱辛不容易的工作。

台灣同鄉聯誼會（TBAA）被視為親藍僑社，強調「中華民國｣，傾向自稱為華人或中國人；而台灣同鄉會（TAA）則被視為親綠的僑社，強調「台灣｣主體意識，多自稱為台美人。圖為日前韓國瑜先生參加全美台灣同鄉聯誼會（TBAA）年會。（翻攝自翁達瑞臉書）

（退休社會工作者）

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